Önce GAP’ı bitirelim

CHP 22. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Vedat Melik, GAP’ın tamamlanmasının, ithalat ve işsizlik gibi sorunların çözümünde önemli olduğuna dikkati çekerek Kanal İstanbul gibi projeler yerine Suruç Ovası gibi bölgelerin sulama projelerine yatırım yapılmasının, çok kısa sürede üretimi arttıracağı, ithalatı azaltıp ülkeye katma değer sağlacağını kaydetti.

Melik “Acil olmayan yatırımlardan hızla vazgeçilmeli, acil olan GAP gibi sulama projelerinin tamamlanmasına odaklanılmalı” dedi. 1-1,5 milyar dolar ülkemizde kalır Kaynak bekleyen birçok proje dururken paranın daha değersiz ya da belirsiz işlere harcandığına dikkat çeken Melik, Diken’de yer alan habere göre sözlerini şöyle sürdürdü: “Sulama demek, her tarım ürününde rekoltenin birkaç misli artması demektir. Urfa’da üretilen pamuk neredeyse Türkiye’nin ihtiyacının üçte birini karşılamaktadır. Dolayısıyla GAP bölgesindeki ovalar sulanabildiği zaman, tahmin ediyorum Türkiye’nin yılda 1-1.5 milyar dolar ödediği pamuk ithalatı son bulacaktır, bu para bize kalacaktır.”

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