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14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Ovit Tüneli'nin açılışı gerçekleşti

13 Haziran 2018, Çarşamba 18:40
Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçeleri arasındaki Ovit Dağı Geçidi'nde yapılan, Ovit Tüneli'nin açılışı gerçekleşti.

Açılışı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından kendi kullandığı makam aracı ile tünelden geçti.

Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçeleri arasındaki Ovit Dağı Geçidi'nde yapılan, 14,3 kilometre ile Türkiye'nin en uzun, dünyanın da 2'nci uzun 'çift tüplü' karayolu tüneli olan Ovit Tüneli'nin açılışı bugün yapılmış oldu.

OVİT TÜNELİ

Ovit Projesi, Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 yılı Osmanlı Devleti'nin kalkınma çalışmalarında yer aldı. Proje için ilk adım 1930 yılında yol projesi ile atıldı. O dönem kazma ve küreklerle yol yapımına başlanan bölgeye, Rize'den de vatandaşlar gruplar halinde giderek çalıştı. Yeniden gündeme gelen proje ile ilgili 13 Mayıs 2012 tarihinde temel atıldı.

DÜNYANIN EN UZUN İKİNCİ ÇİFT TÜPLÜ TÜNELİ OLDU

Yıllar sonra ilk kazma vurulan tünelin giriş kotu 2 bin 54, çıkış kotu ise 2 bin 260 metre oldu. 2123 günde yapımı tamamlanan ve 412 milyon 366 bin liraya mal olan Ovit Tüneli ile Rize- Erzurum arasındaki ulaşım 4,4 kilometre kısalırken, bölgede 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak. Ovit Dağı geçidinde yapımı tamamlanan 14,3 kilometrelik çift tüplü Ovit Tüneli, Türkiye'nin en uzun, Çin'de bulunan 18,2 kilometre uzunluğundaki Zhongnanshar çift tüplü kara yolu tünelinden sonra ise dünyanın 2'nci uzun çift tüplü tüneli oldu. Dünyanın en uzun tek tüplü kara yolu tünelinin ise 24,5 kilometre uzunluğuyla Norveç'teki Laerdal tüneli olduğu öğrenildi.

DHA

Etiketler: ovit tüneli
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