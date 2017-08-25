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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

''Öz vatanında parya" KHK mağdurlarına uydu

25 Ağustos 2017, Cuma 17:00
Kendisini "Klasik liberal, bağımsız Müslüman: cemaatsiz, mürşidsiz, lidersiz" olarak tanımlayan @AlMonitor yazarı Mustafa Akyol, Olağanüstü Hal'de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'lere tepki gösterdi.

Mustafa Akyol, @AkyolMustafa twitter hesabında şöyle yazdı: "Necip Fazıl'ın "öz vatanında parya" tabiri galiba kimseye günümüzün KHK mağdurları kadar uymadı. İş yok, aş yok, çıkış yok. Devlet suçluları cezalandırır, şüphelileri askıya alabilir. Ama yüzbinlerce insanı aileleriyle beraber çaresiz bırakamaz. Olmaz."

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Etiketler: mustafa akyol, khk
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  • HÜSEYİN İLHAN

    26.08.2017 09:56:57

    OHAL KOMİSYONU bir entrikadır,dolaptır ve dünya ya karşı aldatmacadıır.Kusura bakmasınlar amma komisyona dilekçe verilmesine gerek kalmadan yapılanların yanlışlarla dolu olduğunu görmüyor,kabul etmiyorlar ki bu hüküm ve kanaatimizde asla yanlış değiliz.

  • salih

    25.08.2017 17:12:24

    ben mağdurum ve ohal komisyonuna dilekçe vermeye korkuyorum...çünkü daha önce de verdik.evrensel hukuk kuralının asgarisi uygulansın ...olur!

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