''Öz vatanında parya" KHK mağdurlarına uydu

25 Ağustos 2017, Cuma 17:00
Kendisini "Klasik liberal, bağımsız Müslüman: cemaatsiz, mürşidsiz, lidersiz" olarak tanımlayan @AlMonitor yazarı Mustafa Akyol, Olağanüstü Hal'de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'lere tepki gösterdi.
Mustafa Akyol, @AkyolMustafa twitter hesabında şöyle yazdı: "Necip Fazıl'ın "öz vatanında parya" tabiri galiba kimseye günümüzün KHK mağdurları kadar uymadı. İş yok, aş yok, çıkış yok. Devlet suçluları cezalandırır, şüphelileri askıya alabilir. Ama yüzbinlerce insanı aileleriyle beraber çaresiz bırakamaz. Olmaz."
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