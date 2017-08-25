''Öz vatanında parya" KHK mağdurlarına uydu

Kendisini "Klasik liberal, bağımsız Müslüman: cemaatsiz, mürşidsiz, lidersiz" olarak tanımlayan @AlMonitor yazarı Mustafa Akyol, Olağanüstü Hal'de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname'lere tepki gösterdi.

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