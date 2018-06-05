"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Parlamentoya dönüş karşılık bulur

05 Haziran 2018, Salı 19:59
Parlamenter sisteme dönüş için takvim çalışmalarının başlatılmasını değerlendiren Prof. Dr. Yalçın Karatepe, “24 Haziran’dan sonrası için yapılacak net açıklamalar seçmen davranışını etkileyecektir. Yeni bir anayasa gereği var ve bunun takvime bağlanması da şart” dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı’ndaki parti liderleriyle görüşmelerinin ilkini CHP lideri Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdi. Hedef, kuvvetler ayrılığının güçlendirildiği yeni bir anayasanın hazırlanması. Cumhurbaşkanı adayı olarak çalışmalarına başladığı günden bu yana Türkiye’nin acilen parlamenter sisteme dönmesi ve bu sistemin daha da güçlendirilmesi gerektiğini savunan  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimi öncesi bu konuda ‘Millet İttifakı’nı hareketlendirdi. 24 Haziran seçimine CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile oluşturdukları ‘Millet İttifakı’ ile gireceklerinden hareket eden Akşener, ittifaktaki siyasi parti liderlerini ziyarete başlayarak parlamenter sisteme geçiş için yapılacak ortak çalışmanın da yolunu açmış oldu.

Seçmen, muhalefetin planlarını görmek istiyor

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin dekanlığını da yapmış siyaset bilimci Prof. Yalçın Karatepe DW Türkçe’nin sorularını cevaplarken, “Halkta beklenti büyük. Şimdi seçmen, muhalefetin planlarını görmek istiyor. Parlamenter sisteme geçiş için nasıl bir hazırlık yapılıyor bilmek istiyor” diye konuşuyor. Karatepe, Akşener’in bu girişiminin seçmende karşılık bulacağını düşünüyor ve “24 Haziran’dan sonrası için yapılacak net açıklamalar seçmen davranışını etkileyecektir. Yeni bir anayasa gereği var ve bunun takvime bağlanması da şart” diyor. Karatepe, “Akşener, parlamentonun, yeni bir anayasanın nasıl hazırlanacağını da konuşturmak istiyor ki, çok haklı. Ortada sadece bir cumhurbaşkanlığı yarışı yok. Türkiye’de rejim için hayati önemde bir parlamento seçimi de var” yorumunu yapıyor.

Takvim için toplanılacak

İlk olarak ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Akşener, miting meydanlarından izlenimlerini aktardığı Kılıçdaroğlu’na “Parlamentoda çoğunluğu elde edecek görünüyoruz. Ortak bir komisyon kurup, parlamenter sisteme dönüşün takvimini de yapmamız gerekiyor” teklifi götürdüğünü açıkladı. Akşener, parlamenter sisteme dönüş için yapılacak takvimi belirleyecek ‘Millet İttifakı’ komisyonu oluşturulması için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’la da bir araya gelecek. Karamollaoğlu ile Uysal’ın, Akşener’in bu düşüncesine sıcak baktığı, ‘Millet İttifakı’nın oluşturacağı ortak komisyonun kısa sürede şekillenip, çalışmalarına başlaması öngörülüyor.

***

Tıklayınız:

Millet İttifakı görüşmeleri başladı: Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan ortak açıklama

Meral Akşener'den Demokrat Parti, Saadet Partisi ve CHP liderlerine çağrı

Yol haritası Millete güven verir

Demokratlar yine Mecliste olacak

Ortak talep adalet

Demokrat adaylar Millet İttifakı'nda

‘Millet İttifakı’ Türkiye’nin ihtiyacı

Seçim broşürümüz çıktı

Seçim broşürümüzde neler var? -video-

***

 

 

Etiketler: seçim, millet ittifakı, akşener, uysal, kılıçdaroğlu, karamollaoğlu
Okunma Sayısı: 510
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eğitim siyasi kutuplaşmadan etkileniyor

    İş Güvenliği Meclisi: OHAL kalksın

    Bingöl İYİ Parti milletvekili adayı Selahattin Ekinci: Demokrasi yeniden şahlanacak

    Diyabet Hastalarına Ramazan Rehberi

    Mahalleli nükleer atıkla yaşıyor

    AKP iktidarı ile çok partili sistemde tek parti rejimi

    Milletin tercihi demokrasi olacak

    Bağdat: Sorumlu Türkiye

    Bu gidişe kim dur diyecek?

    '1,4 milyar yıl önce bir gün 18 saat sürüyordu'

    ''Peki bu 34 milyar liralık açık nereden geliyor?''

    Rusya'da 1-1'lik beraberlik

    Yıldırım'dan 'bedelli askerlik' konusuna ilişkin yeni açıklama

    Kızımın silâhı beyaz yeleğiydi

    Dış borçta aslan payı köprülerin

    Borç yükü ve enflasyon zorluyor

    Parlamentoya dönüş karşılık bulur

    ''Gün demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkma günüdür''

    Akdağ'ın 'Saadet Partisi'ne verilen her oy, CHP'ye verilmiş oydur' sözlerine tepki

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Af oyunu” karambolu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    24 Haziran’da ne olmamalı?
    Genel

    “Yeryüzünde adalet varsa bu hükmü bozacaktır”
    Ali FERŞADOĞLU

    Sakın, sakın ümitsizliğe düşmeyiniz!
    Mustafa ORAL

    Musîbetler, Sevgiliye (asm) ulaştıran Mi’racdır
    Faruk ÇAKIR

    Fatura hepimize
    Mustafa Eren BOZOKLU

    Bir büyük adama karşı nasıl hür olacağız?
    Süleyman KÖSMENE

    Amelimize değil, Allah’ın rahmetine güvenmeliyiz
    Genel

    Bingöl İYİ Parti milletvekili adayı Selahattin Ekinci: Demokrasi yeniden şahlanacak
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    GS ve FB’den Ankara’ya demokrasi dersi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.