Parlamentoya dönüş karşılık bulur

Parlamenter sisteme dönüş için takvim çalışmalarının başlatılmasını değerlendiren Prof. Dr. Yalçın Karatepe, “24 Haziran’dan sonrası için yapılacak net açıklamalar seçmen davranışını etkileyecektir. Yeni bir anayasa gereği var ve bunun takvime bağlanması da şart” dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı’ndaki parti liderleriyle görüşmelerinin ilkini CHP lideri Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdi. Hedef, kuvvetler ayrılığının güçlendirildiği yeni bir anayasanın hazırlanması. Cumhurbaşkanı adayı olarak çalışmalarına başladığı günden bu yana Türkiye’nin acilen parlamenter sisteme dönmesi ve bu sistemin daha da güçlendirilmesi gerektiğini savunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimi öncesi bu konuda ‘Millet İttifakı’nı hareketlendirdi. 24 Haziran seçimine CHP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile oluşturdukları ‘Millet İttifakı’ ile gireceklerinden hareket eden Akşener, ittifaktaki siyasi parti liderlerini ziyarete başlayarak parlamenter sisteme geçiş için yapılacak ortak çalışmanın da yolunu açmış oldu.

Seçmen, muhalefetin planlarını görmek istiyor

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin dekanlığını da yapmış siyaset bilimci Prof. Yalçın Karatepe DW Türkçe’nin sorularını cevaplarken, “Halkta beklenti büyük. Şimdi seçmen, muhalefetin planlarını görmek istiyor. Parlamenter sisteme geçiş için nasıl bir hazırlık yapılıyor bilmek istiyor” diye konuşuyor. Karatepe, Akşener’in bu girişiminin seçmende karşılık bulacağını düşünüyor ve “24 Haziran’dan sonrası için yapılacak net açıklamalar seçmen davranışını etkileyecektir. Yeni bir anayasa gereği var ve bunun takvime bağlanması da şart” diyor. Karatepe, “Akşener, parlamentonun, yeni bir anayasanın nasıl hazırlanacağını da konuşturmak istiyor ki, çok haklı. Ortada sadece bir cumhurbaşkanlığı yarışı yok. Türkiye’de rejim için hayati önemde bir parlamento seçimi de var” yorumunu yapıyor.

Takvim için toplanılacak

İlk olarak ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Akşener, miting meydanlarından izlenimlerini aktardığı Kılıçdaroğlu’na “Parlamentoda çoğunluğu elde edecek görünüyoruz. Ortak bir komisyon kurup, parlamenter sisteme dönüşün takvimini de yapmamız gerekiyor” teklifi götürdüğünü açıkladı. Akşener, parlamenter sisteme dönüş için yapılacak takvimi belirleyecek ‘Millet İttifakı’ komisyonu oluşturulması için Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’la da bir araya gelecek. Karamollaoğlu ile Uysal’ın, Akşener’in bu düşüncesine sıcak baktığı, ‘Millet İttifakı’nın oluşturacağı ortak komisyonun kısa sürede şekillenip, çalışmalarına başlaması öngörülüyor.

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