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7 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

'PKK Türkiye'nin ekonomik gelişmesini olumsuz etkiledi'

07 Haziran 2018, Perşembe 13:00
PKK'NIN en büyük zararı topluma verdiğini belirten Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, terör örgütü PKK olmasaydı Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik gelişmişlik seviyesinde İtalya'yı geçeceğini söyledi. Prof. Dr. Caşın, " En büyük 'hırsız' PKK'dır. Türk halkının, kardeşlik ve beraberlik ruhunu, milli saadetini ve mutluğunu çaldı" dedi.

İstinye Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, soruları yanıtladı. Prof. Dr. Caşın, "Devlet olma esaslarımızı parçalamak istedi. Kürt halkının gençliğini çaldı. PKK kırsalda başlattığı zulüm ve işkenceyi kentlere taşıdı. Bu hedef gözetmeksizin insan katliamıdır. Geride binlerce şehit eşi ve öksüz çocuklar kaldı" diye konuştu.

"TÜRK HALKININ KARDEŞLİĞİNİ, MİLLİ SAADETİNİ VE MUTLULUĞUNU ÇALDI"

Türk halkının, kardeşlik ve beraberlik ruhunu, milli saadetini ve mutluğunu çaldığını belirten Prof. Dr. Caşın, "Terör örgütü PKK, en büyük hırsızdır. Türkiye'ye acı ve gözyaşından başka bir şey getirmemiştir. Halk köylerden Diyarbakır'a ve Şanlıurfa gibi şehirlere göç etti, işsizlik arttı bu da emek göçüne sebep oldu. Antalya, İzmir, İstanbul gibi önemli turistik illerde eylemler düzenleyerek, Türkiye'yi güvensiz ülke durumuna düşürmek istediler" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİK VE TEKNOLOJİK GELİŞMİŞLİKTE İTALYA'YI GEÇERDİ"

Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik gelişmişlikte İtalya'yı geçebilecek ülke olduğunu kaydeden Prof. Dr. Caşın, "Türkiye'nin ekonomisi hayvancılık ve tarıma dayalı, öbür taraftan insanın yetişmesi ve eğitim önemliydi. Terör örgütü PKK eğitimi de sabote etti, gariban çocukları dağlara götürdüler. Okulları, binaları, hastaneleri yıkıp, müdahaleyi engellemişlerdir" dedi.

"PKK KAÇAK PETROL SATIP ÖNEMLİ GELİR ELDE EDİYOR"

PKK'nın, uyuşturucu, insan ve sigara kaçakçılığından beslendiğini söyleyen Prof. Dr. Caşın, "Suriye iç savaşından faydalanarak petrol kaçakçılığı yapılıyor. Petrolü satıyor ve büyük bir gelir elde ediyor. Suriye'nin Menbiç bölgesinden uyuşturucu alıp, Türkiye üzerinden batıya satıyor" diye konuştu.

 

DHA

Etiketler: PKK, Mesut Hakkı Caşın, ekonomi, Türkiye
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