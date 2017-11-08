Polatlı'daki darbe girişimi davasında ara karar

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 330 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Cumhuriyet Savcısının, tutuklu yargılananların mevcut durumunun devamına karar verilmesini talep ettiği mütalaasına yönelik sanık avukatlarının beyanları alındı. Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti. Heyetin kararını açıkladığı sırada duruşma salonuna izleyici alınmadı. Duruşma, 14 Şubat 2018'e erteledi. AA

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