Polis ekipleriye şüpheliler arasında çatışma çıktı!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında 'dur' ikazına uymayan otomobilden polise ateş açıldı. Çıkan çatışmada 1 şüpheli öldü, 1 şüpheli ise yaralandı.

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu sırasında devriye görevi yapan polisler, saat 05.00 sıralarında içinde iki kişinin bulunduğu şüpheli bir aracı durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan iki şüpheli araçla kaçmaya başladı. Bu sırada şüpheliler kullandıkları araçla polis aracına da çarptı; ancak kaçmaya devam etti.

Karlıtepe Mahallesi Kavaklı Sokağı'na kadar devam eden kovalamaca sırasında iddiaya göre otomobilden polise ateş açıldı. Polis de şüphelilere ateşle karşılık verdi.

Bir süre sonra aracın kurşun isabet eden tekerleklerinin patlaması sonucu araç durdu. Bölgeye Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı timlerin de bulunduğu çok sayıda destek ekip sevk edildi.

Araç durduktan sonra da devam eden çatışma sırasında R.Ö. olay yerinde öldü, H.Ö. ise yaralandı. H.Ö. çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde ve şüphelilerin kullandığı araçta geniş çaplı inceleme yaptı.

SUÇ KAYITLARI OLDUKÇA KABARIK

Öte yandan hırsızlık suçundan R.Ö.'nün 210, H.Ö.'nün de 23 suç kaydının bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.