Radardan kaybolan polis helikopteri hakkında açıklama!

Tunceli'de polis helikopteri ile irtibat kesildi...

Tunceli Valiliğinden, "Pülümür'den havalanan Sikorsky tipi polis helikopterinden kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımının kesildiği, 12 kişi bulunan helikopterin düştüğünün değerlendirildiği" bildirildi. Tunceli'de bir polis helikopteri ile irtibatın kesildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 11.40 sularında Pülümür ilçesinden havalanan "Sikorsky" tipi polis helikopterinden kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımının kesildiği belirtildi. Açıklamada, helikopterin olumsuz hava koşullarından dolayı düştüğünün değerlendirildiği ifade edilerek, şu bilgiler aktarıldı: "Söz konusu helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiştir. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir." Başbakan Yıldırım İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı Başbakan Yıldırım, Tunceli'de irtibat kesilen polis helikopteri ile ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı. Bakan Bozdağ bilgi aldı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, telefonda görüştüğü Tunceli Valisi Osman Kaymak'tan olaya ilişkin bilgi aldı. AA

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