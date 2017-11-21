Rasim Ozan Kütahyalı'ya bir kötü haber daha

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin CHP’li Meclis üyeleri Süleyman Nadir Ataman, Hüseyin Sağ ile Avukat Ali Çezik, Beyaz TV’de yayınlanan “Beyaz Futbol” programındaki Boşnaklara yönelik skandal sözleri nedeniyle Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Ataman ve Sağ tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, “Şüphelinin sarf ettiği sözlerle milli ve dini değerlerimize kesinlikle uymamakla birlikte kelimenin tam anlamı ile ırkçılıktır. Bu sözler küçümseyiciliğin, tahrik ediciliğin, terbiyesizliğin ürünüdür ve nefret ile hakaret içeriklidir” denildi.

“ŞOK ETKİSİ YAPACAK DİL VE ÜSLUP”

Avukat Ali Çezik tarafından verişen suç duyurusu dilekçesinde ise , Kütahyalı’nın “Beyaz Futbol” programında konuştuğu cümlenin anlamını ifade edecek el hareketleri ile tüm izleyicilerde şok etkisi yapacak bir dil ve üslup kullanarak suç işlediği belirtildi. Kütahyalı’nın, halkın bir kesiminin sosyal sınıf, ırk, din, mezhep cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak suçundan cezalandırılması istendi.