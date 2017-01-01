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3 OCAK 2017 SALI - YIL: 47

Reina'nın sahibinden açıklama geldi

01 Ocak 2017, Pazar 14:04
Su Entertainment Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koçarslan, sahibi olduğu Reina'ya yapılan terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Reina'nın sahibi Memet Koçarslan yazılı bir açıklama yaptı.

Gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin günler öncesinden alındığını belirten Koçarslan, "Yaklaşık iki haftadır Arnavutköy-Bebek-Ortaköy Boğaz hattında olağanüstü emniyet tedbirleri alınmış, tüm bu noktalara çadırlar kurulup 24 saat sabit uygulama yapan ekipler yerleştirilmiştir. Sahil güvenlik ekipleri ile deniz tarafında da gerekli önlemler alınmıştır. Emniyet güçlerimiz tarafından alınan tüm bu önlemlere rağmen maalesef bu elim olay gerçekleşmiştir. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz"ifadelerini kullandı.

TÜM ÜLKEMİZE YAPILMIŞ KALLEŞ VE HAİN BİR TERÖR SALDIRISIDIR

Yaşadıkları terör saldırısını korkunç olarak niteleyen Koçarslan, "Yaşadığımız bu korkunç olay, insanlığa, milletimize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize, ekonomimize, turizmimize yani tüm ülkemize yapılmış kalleş ve hain bir terör saldırısıdır. İçimiz kan ağlıyor, kurşunlar ciğerimize saplandı. Bu hain saldırıda hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız, kapıdaki görevli polis arkadaşlarımız, içeride bulunan turist kardeşlerimiz, garsonundan komisine kadar hepsi bizim evlatlarımızdır. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimiz için Allah'tan rahmet, yaralananlar için acil şifalar, ailelerine ise sabır ve metanet diliyorum"dedi.

EL ELE TERÖRÜ YOK EDECEĞİNE İNANCIMIZ TAMDIR

Birlik mesajı da veren Koçarslan, "İnsanlığa, milletimize ve ülkemize yapılan bu terör saldırısının, birliğimizi bozamayacağına, kardeşliğimizi yok edemeyeceğine, devletimizin milletimizle el ele terörü yok edeceğine inancımız tamdır" ifadesini kullandı.

DHA

Etiketler: reina, ortaköy
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  • Kaan

    01.01.2017 14:44:18

    Bir ihmal var,ama nerede

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