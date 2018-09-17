Resmî Gazete de kâğıt baskıya son verdi

Kâğıt fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle basım adedi düşürülen Resmî Gazete, bundan böyle sadece dijital olarak hazırlanacak.

Tam 98 yıldır basılan Resmî Gazete, kâğıda veda etti. Resmî Gazete’nin basıldığı Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi geçen ay yayınlanan KHK ile kapatılmış ve kurum bünyesinde çalışan personeller diğer kamu kurumlarına gönderilmişti. 7 Ekim 1920’de kurulan ve ilk sayısını da 7 Şubat 1921 yılında çıkaran Resmî Gazete, yüzyıllık serüvenin ardından kâğıt bölümünü kapattı. 14 Eylül 2018 Cuma günü 130 personele son iş günü tebliği yapıldı. Bazıları işçi statüsünde olan personel, bu hafta yeni kurumlarına dağıtıldı. Resmî Gazete’nin basıldığı Başbakanlık Basımevi’nde çok önemli matbaa üniteleri yer alıyor. Sözcü’ye açıklamalarda bulunan bir basımevi çalışanı, “Dünyada sadece üç ülkede (Türkiye-Fransa ve Suudi Arabistan) bulunan tek renk baskı yapan ve saatte 60 bin baskı kapasitesi olan web ofset makinemiz var. Bir üniversiteye alması için teklif iletildi, fakat ilgilenmediler.

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