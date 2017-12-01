"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ARALIK 2017 CUMA - YIL: 48

Reza Zarrab’dan tartışmalı yeni iddialar!

01 Aralık 2017, Cuma 09:41
New York'ta yargılandığı davadan tanık konumuna geçen Reza Zarrab ile sanık olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın davasına devam edildi. Atilla takım elbise ile, önceki gün mahkemeye mahkum üniforması ile gelen Zarrab ise siyah ceket, beyaz gömlek ve haki pantolonla duruşmaya çıktı. Savcılığın sorusu üzerine Zarrab, avukatlarının başvurusu üzerine mahkeme yargıcı Richard Berman'ın özel izniyle sivil kıyafetler giydiğini söyledi.

Zarrab halen FBI gözetiminde tutuklu olduğunu söyledi. Zarrab, "Neden FBI gözetimindesiniz" sorusuna "Aldığım tehditlerden dolayı, güvenlik amaçlı" yanıtını verdi.

Zarrab savcılığın belge olarak sunduğu tüm telefon ses kayıtları ve e-postaların gerçek olup olmadığı, içeriklerinin doğru olup olmadığı, kendi konuşmaları ve yazışmaları olup olmadığı sorularına "Evet, içerikleri doğru, konuşmalar ve yazışmalar benim" karşılığını verdi.

Zarrab, Halkbank'ın İran ile petrol, gaz ve altın ticaretine aracılık ettiğini, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın da bu aracılık işine girmek istediklerini anlattı. Zarrab, 'O dönem Ziraat ve Vakıfbank da İran işlerine aracılık etmek istiyordu. Zafer Çağlayan ile görüştüm. Beni bu bankalara da yönlendirecekti ve bu bankalarla da çalışacaktık. Çağlayan daha sonra İran ile ticaret için bu bankalara onay verildiğini söyledi' derken ifadesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın da adını geçirdi.

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın ve tutuklu olarak yargılanan eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın İranlı petrol yetkilileri ile yapılan toplantılara katıldıklarını anlatan Zarrab, bir soru üzerine "Swissotel'den Halkbank Genel Müdürlüğü binasına gitmemiz gerekti toplantı için. Ama trafik çok yoğundu. O dönem, İstanbul Trafik Şube Müdürü olan Murat Şengün'ü aradım, emniyet şeridini kullanmak için izin istedim" dedi.

Süleyman Aslan ile bir görüşmesinde, Aslan'ın kendisine çok risk aldığını, endişeleri olduğunu, geleceğini garanti altına almak istediğini söylediğini aktardı ve "Zafer Çağlayan talimat veriyor ama tüm yükü ben alıyorum dedi. Aslan, yaptıkları işlemlerin Amerikalıların gözlerine battığını, sürekli uyarılar aldıklarını anlattı. Geleceğine ilişkin çekinceleri olduğunu söylüyordu. Kendisi bu işten pay, para istiyordu" dedi. Aslan'a “bakıp döneceğim” karşılığı verdiğini anlatan Zarrab, Zafer Çağlayan'dan onay aldıktan sonra Süleyman Aslan'a da rüşvet vermeye başladığını söyledi. Zarrab, kendi şirketi çalışanlarından Abdullah Happanı ile olna görüşmesinde, 'Süleyman Aslan ile görüşmemizi ona anlattım. Bu da Abi gibi dedim' dedi. Zarrab, savcılığın 'Abi kim' sorusunu 'Zafer Çağlayan gibi bu da para istiyor. Kar marjı üzerinden pay istiyor. Bizim içinde olduğumuz her şeyi halledecek dedim” dedi.

Halkbank'tan Süleyman Aslan dışında kimseye rüşvet vermediğini söyleyen Zarrab, savcılığın "Halkbank'ta başka kimseye neden rüşver vermediniz" sorusunu ise, '"Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomi bakanına rüşvet veriyordum, bankanın genel müdürüne rüşvet veriyordum. Başka kimseye rüşvet vermeme gerek yoktu" diyerek yanıtladı.

Zarrab, tutuklu olarak yargılanan Hakan Atilla'ya kesinlikle rüşvet vermediğini, kendisinin de öyle bir talebi olmadığını söyledi.

DHA

Etiketler: reza zarrab
Okunma Sayısı: 1550
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • şerif

    1.12.2017 09:58:07

    işler ayna , çal çal oyna

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

#NuraÖzgürlük

Medrese-i Yusufiye'de

276. gün

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Tartışmalı referandumun ardından ilk kez Türkiye'ye geldi

Türkiye'de en pahalı ''taşınma fiyatı''na sahip şehir oldu

Cezaevlerindeki tutuklu sayısı kamuoyu ile paylaşıldı

Yıldırım: Bir daha belini doğrultmasına imkan yok

Milyonlarca çalışanın gözleri bu toplantıda

Tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Topuz'dan ek ifade

ÖSYM'den az gören adaylara 'ek süre'

Ekmekte ''gramaj düzenlemesi'' Resmi Gazete'de

Reza Zarrab’dan tartışmalı yeni iddialar!

İran'da şiddetli deprem: Köy yolları kapandı!

Pentagon Ortadoğu Sözcüsü: Türkiye'yi tehdit edebilecek silahları toplayacağız

Adaletsizlik psikolojimizi bozdu
📷

Priştine’de ABD hayranlığı

Kılıçdaroğlu'nun iddialarına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma

Avrupa’da Müslüman nüfus yükseliyor

Millî kalecinin duâsı ‘adalet’

Kılıçdaroğlu'nun iddiaları hakkında bir açıklama da Bahçeli'den

Zarrab - Ahmedinejad bağlantısı

FİFTY-FİFTY teklif etti

1990'dan bu yana ilk kez gözlemlendi

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

OHAL’le oluşan vahim tablo
M. Latif SALİHOĞLU

Doksan yıl sonra Osmanlıca’ya bakış
Genel

Adaletsizlik psikolojimizi bozdu
Genel

Reza Zarrab’dan tartışmalı yeni iddialar!
Faruk ÇAKIR

Adalet üretmeyen sistem
Şemseddin ÇAKIR

Âhirzaman hadiseleri ile ilgili hadislerin mânâları
📷
Genel

Priştine’de ABD hayranlığı
Genel

Yıldırım: Bir daha belini doğrultmasına imkan yok
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Günün Ayet ve Hadisi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.