Risale-i Nur reklamları Kütahya’da

Çorum’dan sonra Kütahya caddelerini de Risale-i Nur Külliyatı afişleri süsledi. Yeni Asya Kütahya Temsilcisi Servet Bilgin, ‘’Bu çalışma bütün vatan sathında yayılmalı” dedi.

Çorum’dan sonra Kütahya caddelerini de Risale-i Nur Külliyatı afişleri süsledi. Kütahya’da büyük mağaza ve işletmelerin bulunduğu en işlek caddelerden, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı’nda, bilboardlara Risale-i Nur Külliyatı ilânları asıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yeni Asya Gazetesi Kütahya Temsilcisi Servet Bilgin, “Halkın üzerinde Risale-i Nur’a karşı çekingenlik ve korku vardı. O hissiyatı kırmak için böyle bir çalışmaya imza attık. İnsanlar ellerindeki Risale-i Nurları çöp kutularına bırakıyorlar. Bu düşünceleri ve imajı yıkmak için Risale-i Nur’un rahatça, serbestçe satıldığını, okunduğunu bilsinler’’ dedi.

Bu ve bunun gibi reklâmların teşvik edilmesini gerektiğini belirten Bilgin, “Bunu bütün vatan sathında yayılmasını ve yapılması gerekiyor. Aynı zaman reklâmın yapılması, hem tanıtım, hem de bu fikirleri değiştirme adına iyi olur. Reklâmlar ilgi çekiyor ve okunuyor. Reklâmların bize geri dönüşleri istediğimiz şekilde oluyor. Yurt genelinde diğer bürolarımızın da bu tür çalışmalara imza atmalarına teşvik için elimizden gelen her türlü yardımı vermeye hazırız’’ ifadelerini kullandı. Ömer Üstün - Yeni Asya