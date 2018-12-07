Risale-i Nur sınavı yapıldı

Ankara Yeni Asya Hanım okuyucuları 50 sorudan oluşan ve 100 dakika süren Risale-i Nur sınavı yaptı.

Ankara Yeni Asya Hanım Okuyucuları geçtiğimizde günlerde “Risale-i Nur’u Okuma, Anlama ve Değerlendirme” sınavını gerçekleştirdi. Sınav için okunması gereken Risalenin Asa-yı Musa olduğunu ve sınavla ilgili gereken bilgilendirme Haziran’da yapılmıştı.

Yaz döneminde bireysel çalışmalarına başlayan hanım okuyucularımız daha sonra okuyucularımızla çalışma dersleri gerçekleştirdi. Ciddî bir çalışma yürüten okuyucularımız Asa-yı Musa’yı dikkatle, tefekkürle ve merakla okudular. Sınav yapmadaki amaçlarının dereceye girmek değil Risale-i Nur’daki hakikatleri anlayıp hayatımıza geçirebilmek olduğuna dikkat çeken hanım okuyucular, sınav sorularının büyük bir özveriyle hazırlandığını dile getirdi. Sınav zamanı yaklaştıkça da heyecanın arttığı da gözlendi.

15 ARALIK SERTİFİKA ZAMANI

Okuyucu temsilcilerimiz şöyle devam etti: “Sınav bitiminde derin bir nefes alan hanım okuyucularımıza soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını dağıttık. Heyecanla kafalarına takılan sorulara ve cevaplarına baktılar. Takıldıkları soruları doğru yaptıklarını görenlerin sevinçli halleri bizleri tebessüm ettirdi. Gözetmenler olarak kontrol ettiğimiz sınavların sonuçlarından sonra dereceye girenlerin sertifikaları 15 Aralık’ta yapılacak programda veeceğiz. Dereceye girenlere şimdiden tebriklerimizi iletiyoruz.”

Kendi malınmış gibi okumak

50 sorudan oluşan sınavın100 dakika sürdüğüne ifade eden okuyucu temsilcilerimiz, “Gözetmenlik yaptığımız sınavda heyecanları gözlerden okuyabiliyorduk. Sınavdakileri izlerken üniversite sınıflarından birine girmiş gibi hissettik. Sınavdaki ciddiyetleriyle “talebe” olmanın hakikatini gösteriliyordu. Risale-i Nur’a kendi malınmış gibi sahip çıkmak ve ciddiyetle merakla dikkatle ve sebatla okumak… Hanım okuyucularımızın lisan-ı halleriyle gösterdikleri bu durum üniversite talebesi olarak bizleri de şevke getirdi” diye konuştu.

HABER: ZEYNEP TOPRAK-ANKARA