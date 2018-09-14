Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Hakkari kırsalı ve Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari kırsalındaki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekatının yanı sıra Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen hedefler de ateş altına alındı. Harekatta, TSK'nın üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi. AA

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