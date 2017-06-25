Şanlıurfa'da muvazzaf 11 subay ile bir astsubay tutuklandı

​Şanlıurfa'da, Gülen Hareketine yönelik soruşturma kapsamında, muvazzaf 11 subay ile bir astsubay tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülen Hareketine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli 11 subay ile bir astsubayın evine eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların adreslerdeki aramanın ardından 8 teğmen, 3 üsteğmen ve bir astsubayı gözaltına aldı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. AA

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