Sarıkamış şehitlerine vefa...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 90 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen 4,5 kilometrelik yürüyüş başladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüş, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla başladı. Bakanlar Kılıç ve Arslan'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde, "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber dağları arasındaki Kızılçubuk zirvesinde bir araya geldi. M. Latif Salihoğlu'nun yazısı: İki büyük fâcia: Sarıkamış ve Altı Ok Okumak için yıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/m-latif-salihoglu/iki-buyuk-facia-sarikamis-ve-alti-ok_420178 AA

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