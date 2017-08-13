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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Şehit Astsubay'ın cenazesine Gülen soruşturmasından tutuklu kardeşi de katıldı

13 Ağustos 2017, Pazar 19:06
Tunceli'de güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen 24 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Kırıkkale'nin Sulakyurt İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehidin cenazesine, Gülen Hareketi soruşturması kapsamında tutuklu bulunan kardeşi Astsubay Çavuş Yetiş Can Yılmaz da cezaevinden izinli olarak çıkıp jandarmanın gözetiminde katıldı.

Tunceli merkez Çiçekli kırsalında bir grup terörist bulunduğunu belirleyen jandarma ekipleri, 2 gün önce bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz ile birlikte 2 uzman çavuş yaralandı.

Helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne getirilen askerler, burada tedaviye alındı. Yaralı askerlerden durumu ağır olan Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Yılmaz'ın cenazesi dün Tunceli'de yapılan törenin ardından uçakla baba evinin bulunduğu Ankara'ya getirildi. Şehidin cenazesi, burada helallik alındıktan sonra, cezaevinde bulunan kendisi gibi asker olan kardeşi Astsubay Çavuş Yetiş Can Yılmaz'ın izinli gelip cenazeye katılabilmesi için tören bir gün ertelendi. Şehit Astsubay Mehmet Yılmaz'ın, GATA'ya götürülen cenazesi dün akşam kardeşinin izinli gelmesinin ardından memleketi Kırıkkale'nin Sulakyurt İlçesi'ne getirildi.

Sulakyurt Belediyesi'nin morg aracına konulan cenaze, bugün toprağa verilmek üzere Ayvaltı Köyü'ne getirildi. Şehit için öğle namazı sonrası Ayvaltı İlkokulu'nun bahçesinde tören düzenlendi. Cenaze törenine, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Kırıkkale milletvekilleri Ramazan Can, Abdullah Öztürk, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve bazı il protokol üyeleri ile yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

GÜLEN HAREKETİ SORUŞTURMASINDAN TUTUKLU KARDEŞİ DE TÖRENE KATILDI

Şehidin Samsun'da görev yapan ve kısa süre önce Gülen Hareketi soruşturması kapsamında tutuklanarak Denizli Cezaevi'ne konulan kardeşi 23 yaşındaki Astsubay Çavuş Yetiş Can Yılmaz da jandarma ekipleri gözetiminde cenazeye katıldı. Yetiş Can Yılmaz'ın başında sivil jandarma ekipleri beklerken, eline kelepçe vurulmadığı görüldü.

Şehidin babası Yusuf Yılmaz, annesi Hanım Yılmaz ve diğer kardeşleri Bekir Yılmaz ile Burak Yılmaz törende gözyaşlarına boğuldu. Şehidin hemşire olan eşi Kübra Yılmaz da tören boyunca eşinin fotoğrafını elinden bırakmadı. Kübra Yılmaz, eşinin Gülen Hareketinden tutuklu kardeşi Yetiş Can Yılmaz'a sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

ASKER SELAMI VEREN BABASI: VATANIM, MİLLETİM SAĞOLSUN

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından helallik alınarak şehidin özgeçmişi okundu. Ardından dua edilerek saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Bu sırada şehidin babası Yusuf Yılmaz asker selamı verdi. Baba Yılmaz, "Allah oğlumu en yüksek mertebeye yükseltti. Babası olarak inşallah bani de şefaat ettirecek. Vatanım, milletim sağ olsun. Bu topraklar kolay kazanılmadı, her tarafı kanla sulandı. Benim çocuğum da onlardan biri oldu" dedi. Baba Yılmaz, astsubay olan diğer oğlunun cezaevinde bulunmasıyla ilgili de "İnşallah aklanıp çıkacak" dedi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlarda taşınarak köy mezarlığına getirildi. Şehit Astsubay Çavuş Mehmet Yılmaz burada gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehidin tutuklu kardeşi Yetiş Can Yılmaz ise törenin ardından Denizli Cezaevi'ne götürüldü. Şehit Astsubay Mehmet Yılmaz'ın geçen yıl evlendiği ve 1 ay önce Tunceli'de göreve başladığı belirtildi.

DHA

Etiketler: şehit cenazesi, şehit, mehmet yılmaz
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