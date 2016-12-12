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Şehit Kaymakam Safitürk'ün ardından şehit olmayı dilemiş

12 Aralık 2016, Pazartesi 11:09
Türkiye'yi yasa boğan Vodafone Arena Stadı yakınındaki terör saldırısı sonucu şehit olanlardan biri, Emniyet Amiri Kadir Yıldırım, bugün toprağa verilecek.

İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen bombalı saldırıda şehit edilen Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın, Mardin'in Derik İlçesi'nde geçen 10 Kasım'da makam odasında düzenlenen bombalı saldırıda şehit düzen Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk ile 2011 yılında Bolu'nun Kıbrıscık İlçesi'nde birlikte görev yaptıkları ortaya çıktı. Kaymakam Safitürk'ten tam bir ay sonra terör saldırısında şehit olan Yıldırım'ın, Kaymakam Safitürk şehit edildiğinde sosyal paylaşım sitesinde, "Yapılan bu hain ve şerefsiz saldırıyı lanetliyorum. İnşallah bizlere de Allah şehitlik nasip eder" diye yazdığı belirtildi.

Beşiktaş'ta düzenlenen bombalı terör saldırısında şehit edilen Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın, Derik İlçesi'nde makamında 10 Kasım'da düzenlenen bombalı saldırıda şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk ile 5 yıl önce Bolu'nun Kıbrıscık İlçesi'nde birlikte görev yaptıkları belirtildi. 2 gün önce şehit düşen Emniyet Amiri Kadir Yıldırım'ın Kaymakam Safitürk şehit edildiğinde sosyal paylaşım sitesinde, şu paylaşımda bulunmuştu:

"Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk 2011 yılında Bolu Kıbrıscık İlçesi'nde görev yaptığım iyi bir kaymakamdı. Yapılan bu hain ve şerefsiz saldırıyı lanetliyorum. İnşallah bizlere de Allah şehitlik nasip eder."

Şehit emniyet amiri 1 hafta önce derbide görevliydi

 

Türkiye'yi yasa boğan Vodafone Arena Stadı yakınındaki terör saldırısı sonucu şehit olanlardan biri, Emniyet Amiri Kadir Yıldırım, bugün toprağa verilecek.

Kadir Yıldırım her zaman görev yaptığı spor müsabakalarındaki son görevinde Beşiktaş-Bursaspor maçındaydı. Tüm gayreti stada gelip gidenlerin güvenliğini sağlamaktı. Zor şartlar altında ve her türlü tehlikeyi göze alarak özellikle futbol karşılaşmalarının öncesi ve sonrasında asayişi sağlamak için çalışıyordu. Ancak bir çok arkadaşı gibi kendisi de teröre yenik düştü. Vodafone Arena Stadı yakınındaki hain terör saldırısı sonucu vefat etti.

Kadir Yıldırım 1 hafta önce de Fenerbahçe-Beşiktaş maçında görevliydi. Yine güvenliğin sağlanmasında ekibini stadın çevresine konuşlandırmış ve Beşiktaşlı taraftarlar ile Fenerbahçeli taraftarlar arasında herhangi bir olay yaşanmaması için yoğun mesai harcamıştı.

DHA

Etiketler: beşiktaş, terör saldırısı, kadir yıldırım, emniyet amiri
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