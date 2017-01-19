Şehit sayısı 5 oldu...

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde harap olan binalardan çıkarılan hafriyatın döküldüğü alanda güvenliği sağlayan polislere yönelik düzenlenen ve 4 polisin şehit olduğu terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru 23 yaşındaki Faruk Demir de, kurtarılamayarak şehit oldu.

Terörist saldırıda şehit sayısı 5'e çıkarken, yaralanan 1 polis memurunun tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Merkez Sur İlçesi'nden çıkarılan hafriyatın döküldüğü alanda güvenlik önlemi alan polislere yönelik düzenlenen ve 4 polisin şehit olduğu bombalı terör saldırısında ağır yaralanan Nevşehirli polis memuru Faruk Demir'in, beyin ölümü gerçekleşti. Dicle Üniversitesi Hastanesi yaşam destek ünitesine bağlanan polis memuru Furkan Demir yoğun bakım ünitesindeki yaşam savaşını yitirince şehit oldu. Şehit polis memuru için uğurlama töreni düzenleneceği belirtilirken anı saldırıda yaralanan bir polisin ise tedavisi sürüyor. Şehit ateşi, Nevşehir’e düştü DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesi Dicle Üniversitesi Kampus alanında pazartesi günü zırhlı polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan polis memuru 23 yaşındaki Furkan Demir'in memleketi Nevşehir'e acı haber ulaştı. Diyarbıkar'da 4 polisin şehit olduğu terör olayında ağır yaralı olarak ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Nevşehirli yaralı polis memuru Furkan Demir, tedavi gördüğü Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bugün kurtarılamadı. Terör kurbanı polisin yakınlarının Diyarbakır’da olduğu belirtildi. Geçen yıl evlenen Furkan Demir'in 4 kardeşi olduğu belirtildi. DHA

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