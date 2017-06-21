Selahaddin Aksakal dualarla uğurlandı

Yeni Asya gazetesi eski yazı işleri müdürlerinden Sebahaddin Aksakal’ın ağabeyi Selahaddin Aksakal’ın cenaze namazı Erenköy Zihnipaşa Camii’nde öğle namazı sonrası kılınarak Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

Selahaddin Aksakal’ın cenaze namazında kısa bir konuşma yapan, dua eden ve cemaatten helallik isteyen İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, “Selahaddin Aksakal bu caminin cemaati arasındaydı. Hepimiz onun iman ehli olduğuna şahitlik ediyoruz. Dünya hayatı hadis-i şeriflerde de anlatıldığı üzere bir ağacın gölgesinde oturulduğu kadardır. Ahiret azığı bu dünyada hazırlanır. Haklarınızı helal edin” diyerek merhum için hak helalliği istedi. Daha sonra cenaze namazı kılınarak merhum Selahaddin Aksakal’ın cenazesi Karacaahmet Mezarlığına götürülerek orada defnedildi. İstanbul -Yeni Asya

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