"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Şen ve Biniş'in de aralarında olduğu 24 sanığın cezası belli oldu

22 Şubat 2018, Perşembe 20:30
Devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan sanık Harun Biniş'in de aralarında olduğu 24 sanığa, 10 yıl 6 ay ile 68 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezaları verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanık ve sanık avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve TÜBİTAK'ın da arasında bulunduğu mağdur ve müştekilerin avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerini sorduktan sonra kararını açıkladı. 

Buna göre heyet, kapatılan TİB'in Başkanvekili Osman Nihat Şen, eski TİB Bilgi Sistemleri Daire Başkanı İlhan Elieyioğlu ile Adil Biçer, Barış Yaslan, Bülent Kocagürbüz, Hamza Demirezen, Halil Çiçek, zincirleme biçimde "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 24, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 27, "terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay, "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçundan da 2 yıl 3'er ay olmak üzere toplamda 63 yıl 9'ar ay hapis cezası verdi.

Sanıklardan eski TİB görevlisi Ali Osman Tekin, zincirleme biçimde "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 24, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 27, "terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay, "bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçundan da 6 yıl 9'er ay olmak üzere toplam 68 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Harun Biniş'e terör örgütü üyeliğinden ceza

Sanıklardan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunan Harun Biniş'e "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6 hapis cezası verilirken, eski TÜBİTAK Başkanvekili Hasan Palaz ile sanıklar Gökhan Vıcıl, İmran Ergüler, Özgür Ören, Orhan Üçtepe, Ayhan Yeni, İbrahim Kılıç ve İsmail Bakar, zincirleme biçimde "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 24, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 27, "terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 61 yıl 6'şar ay hapse mahkum edildi.

Sanıklardan Hidayet Gencer, Nur Muhammed Arınç, Yunus Şahin, Seyit Ahmet Öztaban, Mehmet Akgedik, Erkay Uzun ve Ahmet Boyalı da "terör örgütü üyeliği" suçundan 10 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıkların üzerlerine atılı diğer suçlardan beraatlerine karar verilirken sanıklar, Ferhat Saraç, Ahmet Asım Yağız, İbrahim Barbaros Özcan ve Cüneyt Koç ise tüm suçlardan beraat etti.

Tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına, firari sanıklar hakkındaki yakalama emirlerinin devamına hükmeden mahkeme, sanıklardan İbrahim Kılıç'ın tutuklanmasına karar verdi.

İddianame

Devlet büyüklerinin kullandığı kriptoluların da aralarında bulunduğu telefonların usulsüz dinlendiği iddialarına yönelik, TİB ve TÜBİTAK'ta görev yapan 28 kişi hakkındaki davada, sanıklara, "silahlı terör örgütüne üye olmak, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etmek, bilişim sistemindeki verileri bozmak, yok etmek veya erişilmez kılmak" suçlamaları yöneltiliyor. 

Soruşturma, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmüş, ardından fezleke ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. 

İddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, bazı eski bakanlar ve bürokratların dinlendiği ifade ediliyor.

AA

Etiketler: osman nihat şen, harun biniş, mahkeme, dava
Okunma Sayısı: 1854
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

    Demirel'e verilen brifing

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

    Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

    Arakan’da yapılan soykırımdır

    Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

    Sadece 2 kişi ayrılabildi...

    Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

    Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

    39 asker tutuklandı

    Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

    'AB üyeliğine hazır değiller'

    Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

    Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

    Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

    Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

    Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

    HSK bir yargı organı mı?

    Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Çamur atanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
    Genel

    Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
    Genel

    Demirel'e verilen brifing
    Genel

    Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
    Armağan Bahtiyar

    İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Samsun’dan Nur’a plâket
    Ülker Yılmaz CABA

    Ders aldık mı?
    Orhan GÜLER

    “Yeni nesil”i kıskandık; biz de “toplantı” isteriz!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.