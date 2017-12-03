Eşi ile gittiği bir restoran çıkışında tartıştığı kişinin silahlı saldırısı sonucu yaralanan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Sevenlerim merak etmesin, gayet iyiyim." dedi.

​İnce, tedavi gördüğü 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaptığı açıklamada, uğradığı silahlı saldırının Beşiktaş-Galatasaray maçını izlediği restorandan evine dönerken bir trafik kazası sonrası meydana gelen bir olay gibi göründüğünü söyledi. Sağlık durumunun iyi olduğunu bildiren İnce, "Tüm sevenlerim merak etmesin, gayet iyiyim. Herkese sağlık diliyorum." dedi. AA

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