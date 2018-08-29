Siirt'te teröristlerin kullandığı sığınakta patlayıcı ele geçirildi

Siirt'in Baykan ilçesinde PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınakta patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Baykan ilçesi Dodan Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasındaki Çevrimtepe köyü Oymaklar mezrası sınırları içerisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, teröristlerin kullandığı bir sığınak ortaya çıkarıldı. Sığınakta patlayıcı yapımında kullanılan 6 tüp, 10 litre mazot, 30 metre kablo ve pense ele geçirildi.
AA