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15 OCAK 2017 PAZAR - YIL: 47

Sınırı geçmeye çalışan 424 bin 641 kişi yakalandı

14 Ocak 2017, Cumartesi 10:15
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2016 yılında sınır olayları ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Kara sınırlarında alınan etkin tedbirler sonucunda; yasa dışı sınır geçiş teşebbüsünde bulunan 74 ayrı ülke vatandaşı 424 bin 641 kişi yakalandı. Bunlardan 390 bin 336'sının Suriye vatandaşı olduğu belirtildi.

SINIR FİZİKİ GÜVENLİK SİSTEMİ PROJESİ 

Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında öncelikli olarak inşa çalışmaları devam eden, Suriye ve Irak sınırında; 330 km. modüler beton duvar, 191 km. güçlendirilmiş kafes tel engeli, 445 km. hudut aydınlatması, 259 km. yol yapımı ve 1182 km. devriye hat yolu ıslahının tamamlandığı belirtildi.

424 BİN 641 KİŞİ YAKALANDI

Kara sınırlarında alınan etkin tedbirler sonucunda; meydana gelen 57 bin 186 sınır olayında (yüzde 89,5’i Suriye sınırında), 46 bin yasa dışı sınır geçiş teşebbüsüne müdahale edilerek, 74 ayrı ülke vatandaşı 424 bin 641 kişi (390.336’sı Suriye vatandaşı) yakalandı.

PKK'NIN EN ÖNEMLİ FİNANS KAYNAĞI SİGARA KAÇAKÇILIĞINA BÜYÜK DARBE 

Kaçakçılık olayları 2015 yılında 4262 iken 2016 yılında 829'a düştüğü ifade edildi. Sınırda yapılan engeller nedeniyle, kaçakçıların beraberinde getirdikleri malzemelerin taşınmasında; motorlu taşıt veya yük hayvanı kullanmaktan büyük ölçüde kaçındıkları, bu nedenle; ağırlığı fazla, taşınması zor ve organize bir şekilde taşınabilecek malların sınırdan yasadışı transferinde yüzde 70-90 oranında bir azalma meydana geldiği, son dönemde, terörist örgütlerin (özellikle PKK) en önemli finans kaynaklarından biri haline gelen sigara kaçakçılığına büyük darbe vurularak, örgütün bu yoldan elde ettiği gelirlerin yüzde 90 oranında azaltılması sağlandığı (2015 yılında 1,6 milyon karton 2016 yılında 3 milyon karton sigara yakalanmış) belirtildi.

DEAŞ'IN TÜM VARLIĞI VE ETKİLERİNE SON VERİLDİ

Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye sınırında hududunda DEAŞ’ın tüm varlığı ve etkilerine son verildiği, bu sayede Ağustos 2016 tarihine kadar DEAŞ kontrolünde bulunan sınır hattında meydana gelen olaylarda 3 kat azalma olduğu yaklaşık 68 farklı ülkeden DEAŞ terör örgütüne katılmak amacıyla yasa dışı sınır geçiş teşebbüsünde bulunan yabancı terörist savaşçı sayısı, ağustos-aralık 2016 döneminde 2015 yılının aynı dönemine göre 7 kat azaldığı açıklandı.

SINIR GÜVENLİĞİ FAALİYETLERİNİN, 2015 YILINA GÖRE ÇOK DAHA ETKİN

2016 yılında alınan tedbirler ve geliştirilen 'Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi' ile kara sınırlarının korunmasına yönelik 3497 Sayılı Kanun kapsamında yürütülen sınır güvenliği faaliyetlerinin, 2015 yılına göre çok daha etkin hale geldiği görüldüğü, sınır birliklerinden görev yapan askerlerin, sınırlarda alınan yeni fiziki tedbirlerle bundan sonra da üzerlerine düşen görevlerini üstün çaba ve gayretle, yaz-kış demeden aralıksız bir şekilde yüksek bir moral motivasyon ile yapmaya devam edeceği vurgulandı.

DHA

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