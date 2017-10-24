Şırnak’ta bir okulda Kürtçe konuşmak yasaklandı!

Şırnak’taki Tümgeneral Ömer Keçecigil İlköğretim Okulu'ndaki bir sınıfın duvarına, bir öğretmen “Kürtçe konuşmayacağım” yazısı asarak, öğrencilerin Kürtçe konuşması yasakladı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Şırnak’ın Gündoğdu mahallesinde bulunan Tümgeneral Ömer Keçecigil İlköğretim Okulunda bulunan bir sınıfın duvarına üzerinde, “Kürtçe konuşmayacağım” yazısı bulunan bir kağıt asıldı. Okula giden bir veli tarafından fotoğrafı çekilen yazının okuldaki ismi öğrenilemeyen bir öğretmen tarafından sınıf duvarına asıldığı öğrenildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf hakkında bilgi veren Eğitim Sen’li üyeler de konuyu doğruladı.

FOTOĞRAF BİMER’E GÖNDERİLDİ

Başbakanlık İletişim Merkezi’ne (BİMER) gönderildiği belirtilen fotoğraf için yapılan şikayetin kabul edildiği öğrenildi. Ancak fotoğrafı asan öğretmen hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Fotoğrafta, “Kürtçe konuşmayacağım” yazısının yanı sıra, “Ders içinde konuşmayacağım” ve “Sınıfta kavga etmeyeceğim” yazıları da bulunuyor.

