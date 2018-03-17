"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Sivillere mermi hakkının 1000'e çıkarılması TBMM gündeminde

17 Mart 2018, Cumartesi 15:13
İçişleri Bakanlığı'nın sivillere tanınan yıllık 200 mermi hakkını 1000 mermiye çıkarması TBMM gündemine taşındı. Değişikliğe tepki gösteren CHP'li Mehmet Tüm, İçişleri Bakanı Soylu'ya, "Mermi hakkının 5 kat artırılmasının gerekçesi nedir? Ülke güvenliği açısından yaratabileceği tehlikeler üzerine herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?" diye sordu.

İçişleri Bakanlığı'nın ateşli silahlar ve av silahı bayilerine gönderdiği 14 Mart 2018 tarihli genelgeyle sivil yurttaşların 200 adet mermi alma hakkı 1000 adede çıkarıldığı iddia edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın bu kararı CHP'nin tepkisine neden oldu. CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

'AKLA MANTIĞA SIĞAN HİÇBİR GEREKÇESİ YOK'

"Tüm dünya bireysel silahlanmaya karşı ciddi girişimlerde bulunurken, ne yazık ki, ülkemiz kayıp, kaçak silah cennetine dönüşmüş durumda. Bireysel suçlarda ateşli silah kullanımının olağanüstü arttığı bir ülkede, İçişleri Bakanlığı bireysel silahlanmayı kontrol altına almak yerine bu tehlikeyi daha da tırmandıracak girişimlerde bulunuyor. Mermi hakkı 106 bin kayıp silah için mi 5 katına çıkarıldı? Mermi hakkının 200 mermiden 1000 mermiye çıkarılmasının akla mantığa sığan hiçbir gerekçesi yoktur."

'MERMİ HAKKININ 5 KAT ARTIRILMASI DAHA FAZLA SUÇ İŞLENMESİNE NEDEN OLACAK'

İçişleri Bakanlığı'nın güncel faaliyet raporuna göre bugün Türkiye'de en az 106 bin 740 kayıp silah bulunduğunu vurgulayan CHP'li Tüm, "Öte yandan, ruhsatsız ve kaçak silah sayısı da yüzbinleri bulmaktadır. Bugün ülkemizde internetten silah satın alınabilmektedir. El altından istediğiniz zaman çok cüzi rakamlara ateşli silah veya av tüfeği alınabilmektedir. Bu silahlarla her gün cinayetler işlenmektedir. Böyle bir ortamda, İçişleri Bakanlığı'nın mermi hakkını 5 kat artırması, daha fazla suç işlenmesine ve bu cinayetlerin katlanarak artmasına neden olacaktır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Bakan olarak bu tablo sizi korkutmuyor mu? Bireysel silahlanmayı kısıtlayan bir çalışmayı neden başlatmıyorsunuz? Ülkemizde internetten silah satışını neden hâlâ engellemiyorsunuz?" diye seslenen CHP'li Mehmet Tüm, konuyla ilgili ayrıca TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Tüm, önergesinde Bakan Soylu'dan şu sorularına yanıt istedi:

"Bireysel silahlanmanın, ruhsatsız, kayıp ve kaçak silahlanmanın her geçen gün arttığı ülkemizde bahsi geçen kararın alınmasının gerekçesi nedir?

Mermi hakkının az olduğu kanaatine nasıl varılmıştır? Bakanlığınız bünyesinde konuya çalışan herhangi bir kurul veya birim var mıdır?

Mermi hakkının 5 kat artırılmasının gerekçesi nedir? 1000 mermi hakkı ülke güvenliği açısından yaratabileceği tehlikeler üzerine herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?

Ateşli silah satışını ve kullanımını kısıtlayacak bir çalışma neden yapılmamaktadır?

Hükûmetiniz tarafından söz verilmesine rağmen internetten silah satışını engelleyecek bir çalışma neden hâlâ başlatılmamıştır

Ruhsatsız, kayıp veya kaçak silah bulundurmanın cezasını artıracak bir çalışmanız bulunmakta mıdır?"

Okunma Sayısı: 22
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ege'de göçmen faciası: 14 kişi öldü

    Erdoğan: Afrin'e girdik, giriyoruz. Müjde yakın

    Mabatlı-Afrin arasındaki ana yol kesildi

    TSK o hastanenin görüntülerini paylaştı

    Belçika hükümeti Ulu Cami’ye el koydu

    ‘Cumhur ittifakı’nın oyu yüzde 47

    Şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk

    Barış ve merhamet kazanacak

    Hükümet tarımı ayak bağı görüyor

    Hiçbir dönemde bu kadar hukuksuzluk olmadı

    Geleceğimiz faize boğuluyor

    “Şimdi oku, kabirde okuyamazsın!”

    Yahudiler, İsrail Devletine destek vermiyor

    1 numarayı söyledim

    Gençliğin önündeki en büyük tehlike

    Risale-i Nur’un basımını kim engelledi?

    Şahin Alpay tahliye edildi

    AYM'den Alpay kararı: Alt mahkemeler AYM kararlarını tartışamaz

    Binlerce kişi Afrin'i terk etti

    Alman hükümeti cami saldırılarını kınadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    1 numarayı söyledim
    Genel

    Hiçbir dönemde bu kadar hukuksuzluk olmadı
    İslam YAŞAR

    Risale-i Nur’un basımını kim engelledi?
    Misbah ERATİLLA

    Köftelerin tesbihatı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman'a göre vaizler nasıl olmalı?
    Genel

    Barış ve merhamet kazanacak
    Süleyman KÖSMENE

    Ecnebi oyunlarıyla İslâmiyet’te inkılâp yapılmaz
    Mehmet ÇETİN

    Risale-i Nur’da İsra Sûresi’nin 44. Âyeti
    Genel

    ‘Cumhur ittifakı’nın oyu yüzde 47
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.