Sivillere mermi hakkının 1000'e çıkarılması TBMM gündeminde

İçişleri Bakanlığı'nın sivillere tanınan yıllık 200 mermi hakkını 1000 mermiye çıkarması TBMM gündemine taşındı. Değişikliğe tepki gösteren CHP'li Mehmet Tüm, İçişleri Bakanı Soylu'ya, "Mermi hakkının 5 kat artırılmasının gerekçesi nedir? Ülke güvenliği açısından yaratabileceği tehlikeler üzerine herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?" diye sordu.

İçişleri Bakanlığı'nın ateşli silahlar ve av silahı bayilerine gönderdiği 14 Mart 2018 tarihli genelgeyle sivil yurttaşların 200 adet mermi alma hakkı 1000 adede çıkarıldığı iddia edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın bu kararı CHP'nin tepkisine neden oldu. CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

'AKLA MANTIĞA SIĞAN HİÇBİR GEREKÇESİ YOK'

"Tüm dünya bireysel silahlanmaya karşı ciddi girişimlerde bulunurken, ne yazık ki, ülkemiz kayıp, kaçak silah cennetine dönüşmüş durumda. Bireysel suçlarda ateşli silah kullanımının olağanüstü arttığı bir ülkede, İçişleri Bakanlığı bireysel silahlanmayı kontrol altına almak yerine bu tehlikeyi daha da tırmandıracak girişimlerde bulunuyor. Mermi hakkı 106 bin kayıp silah için mi 5 katına çıkarıldı? Mermi hakkının 200 mermiden 1000 mermiye çıkarılmasının akla mantığa sığan hiçbir gerekçesi yoktur."

'MERMİ HAKKININ 5 KAT ARTIRILMASI DAHA FAZLA SUÇ İŞLENMESİNE NEDEN OLACAK'

İçişleri Bakanlığı'nın güncel faaliyet raporuna göre bugün Türkiye'de en az 106 bin 740 kayıp silah bulunduğunu vurgulayan CHP'li Tüm, "Öte yandan, ruhsatsız ve kaçak silah sayısı da yüzbinleri bulmaktadır. Bugün ülkemizde internetten silah satın alınabilmektedir. El altından istediğiniz zaman çok cüzi rakamlara ateşli silah veya av tüfeği alınabilmektedir. Bu silahlarla her gün cinayetler işlenmektedir. Böyle bir ortamda, İçişleri Bakanlığı'nın mermi hakkını 5 kat artırması, daha fazla suç işlenmesine ve bu cinayetlerin katlanarak artmasına neden olacaktır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Bakan olarak bu tablo sizi korkutmuyor mu? Bireysel silahlanmayı kısıtlayan bir çalışmayı neden başlatmıyorsunuz? Ülkemizde internetten silah satışını neden hâlâ engellemiyorsunuz?" diye seslenen CHP'li Mehmet Tüm, konuyla ilgili ayrıca TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Tüm, önergesinde Bakan Soylu'dan şu sorularına yanıt istedi:

"Bireysel silahlanmanın, ruhsatsız, kayıp ve kaçak silahlanmanın her geçen gün arttığı ülkemizde bahsi geçen kararın alınmasının gerekçesi nedir?

Mermi hakkının az olduğu kanaatine nasıl varılmıştır? Bakanlığınız bünyesinde konuya çalışan herhangi bir kurul veya birim var mıdır?

Mermi hakkının 5 kat artırılmasının gerekçesi nedir? 1000 mermi hakkı ülke güvenliği açısından yaratabileceği tehlikeler üzerine herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?

Ateşli silah satışını ve kullanımını kısıtlayacak bir çalışma neden yapılmamaktadır?

Hükûmetiniz tarafından söz verilmesine rağmen internetten silah satışını engelleyecek bir çalışma neden hâlâ başlatılmamıştır

Ruhsatsız, kayıp veya kaçak silah bulundurmanın cezasını artıracak bir çalışmanız bulunmakta mıdır?"