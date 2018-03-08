Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Yıldız hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nurettin Yıldız hakkında çeşitli açıklamaları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattığı bildirildi.

AA

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