'Sosyal medya'da terör propagandası: Çok sayıda gözaltı var!

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana operasyona yönelik sosyal medyadan terör propagandası yapan ve provokatif eylemlere katıldığı tespit edilen 786 şüpheli gözaltına alındı.

AA

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