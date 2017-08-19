Sosyal medyada gündeme oturdu: '#TeroreDurDe' hastagi 1. sıraya yerleşti

Akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu üyelerince, 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit edilmesinin ardından PKK terörüne karşı sivil bir inisayitif oluşturmak amacıyla sosyal medyada açılan "#TeroreDurDe" hastagi Türkiye gündem sıralamasında birinci sıraya yerleşti.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin Abayhan ve çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin öncülüğünde bir grubun, son dönemde terör örgütü "PKK Terör Örgütü'nün Sivillerin Çalışma, Siyaset Yapma ve Hayat Hakkına Müdahalesine Dur Demek İçin!" başlığıyla kaleme aldıkları ve "www.teroredurde.com" adresi üzerinden bugün imzaya açılan bildiriye ilgi her saat artıyor.

Yrd. Doç. Dr. Abayhan, yaptığı açıklamada, bildiriyi yazmaya terör örgütü PKK'nın Şırnak-Van yolunda çalışan işçilere yönelik katliamı sırasında başladıklarını ancak sivil toplum kuruluşlarına gönderme aşamasında hemen her gün yeni terör eylemleri nedeniyle bildiriye yeni cümleler eklemek zorunda kaldıklarını söyledi.

15 yaşındaki Eren Bülbül'ün PKK'lı teröristlerce katledilmesinin ardından ise duygusal olarak çok yıkıldıklarını ve daha fazla zaman kaybetmeden harekete geçtiklerini belirten Abayhan, bu haftanın başında son şeklini verdikleri bildiriyi sendika başkanlarına gönderdiklerini aktardı.

"Teröre karşı duran ve sivil inisiyatifi kullanan herkes hedef kitle"

Bazı meslek kuruluşları ve pek çok akademisyenin terörü lanetliyor olmalarına rağmen PKK terörüne karşı göz ardı edici tavırlarından duydukları rahatsızlığı da dile getiren Abayhan, bildiride teröre karşı durmak için siyasi, ekonomik ya da sosyal statünün bir öneminin olmadığını da vurgulamak istediklerini belirtti.

AB'nin gündeminde ve raporlarında PKK'nın katliamlarına yer verilmediğine de bildiride not düştüklerini ifade eden Abayhan, "Aslında bildirimiz, sadece' Teröre dur' demekle kalmıyor, insan hakları örgütlerinin, AB'nin ve uluslararası sendikal örgütlerin de PKK terörüne karşı ses çıkarmamasına dikkat çekmek istedik." diye konuştu.

Bildiriye farklı sivil toplum kuruluşlarından kişilerin ve akademisyenlerin imza attığını aktaran Abayhan, "İlk başta sendika başkanlarına ulaşmayı planlamıştık. Sonra akademisyenler de eklendi. Teröre karşı duran ve sivil inisiyatifi kullanan herkes hedef kitlemiz." dedi.

"#TeroreDurDe" hastagi trend topic

Abayhan, bugün saat 10.00'da "#TeroreDurDe" hastagi ile açılan hesabın, saat 12.00'de Türkiye genelinde trend topic olduğunu bildirdi.

PKK terörünün herkesi "Artık yeter" noktasına getirdiğini vurgulayan Abayhan, "O yüzden hastag çok hızlı bir şekilde trend topic oldu. Hastag, çok fazla meslek ve kategoriden insanlardan büyük ilgi görüyor. Terör karşısında hangi meslekten hangi sosyal kategoriden ya da siyasi görüşten olursa olsun herkesin bireysel sorumluluk hissetmesi ve teröre dur diyebilmesi önemli." diye konuştu.

"İyi ki varsınız..."

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yasemin Abayhan ve çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin öncülüğünde bir grup sivil toplum kuruluşu üyesinin, "PKK Terör Örgütü’nün Sivillerin Çalışma, Siyaset Yapma ve Hayat Hakkına Müdahalesine Dur Demek İçin!" başlığıyla yazdıkları ve "www.teroredurde.com" adresi üzerinden imzaya açtıkları bildiri, "İyi ki varsın Eren...İyi ki varsın Aybüke ve Necmettin öğretmen...İyi ki varsınız işçi Aliler Emekçi Ahmetler…" ifadeleri ile başlıyor.

Son günlerde PKK terör örgütünün sivillere karşı şiddeti artırdığının vurgulandığı bildiride, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Güvenlik görevlileri ve sivil kişilere saldırılarına devam eden PKK’nın özellikle son aylarda öğretmenlere, güvenlik görevlilerine, sivil siyasetçilere ve işçilere yönelik saldırıları hayat hakkı ve çalışma hakkının engellenmesidir. Çalışma hakkı, temel insan haklarından biri olarak tüm insanların doğuştan sahip oldukları ve insanlık onurunun ayrılmaz bir parçası olarak kabul görmektedir."

Herkesin, insanlık onuruna yaraşır bir şekilde yaşayabilmek için çalışabilme hakkına sahip olduğuna işaret edilen bildiride, gerek yasaların gerekse uluslararası sözleşmelerin çalışmanın temel bir hak olduğunu düzenlediği belirtilerek, terör örgütü PKK'nın, kamu veya özel sektör çalışanlarını tehdit ederek, kaçırarak ve katlederek çalışanların çalışma haklarını ortadan kaldırdığı vurgulandı.

Türkiye’nin kalkınması, gelişmesi, çalışanların insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesi ve sivil siyaset yapılmasını istemeyen PKK terör örgütünün lanetlendiği bildiride, şunlar kaydedildi:

"Devletin terör örgütüne karşı her tür önleyici tedbir almasını, bu ölümcül yapılara hayat hakkı tanımamasını talep ediyoruz. Milletimiz, birçok emek ve meslek kuruluşları terör örgütünü lanetlemesine rağmen, demokrasi ve insan haklarını ağızlarından düşürmeyen bazı emek ve meslek örgütlerinin, bazı akademisyenlerin PKK'nın katliamlarına sessiz kalmasını tarihe not düşüyoruz. Uluslararası sendikal örgütlerin ve AB’nin gündemine ve raporlarına alınmayan bu katliamlara karşı, uluslararası sendikal örgütleri, insan hakları örgütlerini ve AB’yi duyarlı davranmaya davet ediyoruz."