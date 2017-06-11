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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Sosyal medyayı sallayan bedelli askerlik mesajı

11 Haziran 2017, Pazar 17:53
AHaber'in haberine göre, AKP İstanbul İl Kadın Kolları kurucu üyesi ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı, İstanbul'da iki gün önce düzenlenen AKP İstanbul İl Başkanlığı iftarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen bir diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yazıcı, bedelli askerlikle ilgili sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Söz vermeyeyim ama Binali Bey'le konuşalım, değerlendirelim" değini yazdı. Yazıcı'nın bu paylaşımları bedelli askerlik bekleyenleri heyecanlandırırken, bir anda sosyal medyada da gündem oldu.

Sosyal medyayı sallayan bedelli askerlik mesajı

Başbakan Binali Yıldırım ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bugüne kadar yaptıkları açıklamalarda bedelli askerlik için, "Gündemimizde yok" demişlerdi. Ancak bedelli askerlik, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin 'SMA hastaları için kaynak olması şartıyla' yaptığı teklif üzerine yeniden gündem olmuştu. Fakat Destici'nin bu bedelli askerlik teklifine de hükümet kanadından olumsuz yanıt gelmişti.

Selma Yazıcı iftar programından fotoğrafları da Twitter adresinden paylaştı.

Bedelli askerlik bekleyenlerin hayal kırıklığı ile karşıladığı açıklamaların ardından umutları yeniden tazeleyen mesaj ise beklenmedik bir yerden geldi. AHaber'in haberine göre, AKP İstanbul İl Kadın Kolları kurucu üyesi ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın eşi Selma Yazıcı, İstanbul'da 9 Haziran'da düzenlenen AKP İstanbul İl Başkanlığı iftarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında geçen bir diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.

'BİNALİ BEY'LE KONUŞALIM, DEĞERLENDİRELİM'

Selma Yazıcı, bedelli askerlikle ilgili sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Söz vermeyeyim ama Binali Bey'le konuşalım, değerlendirelim" değini yazdı. Yazıcı'nın bu paylaşımları bedelli askerlik bekleyenleri heyecanlandırırken, bir anda sosyal medyada da gündem oldu.

İşte Selma Yazıcı'nın bedelli askerlik bekleyenleri heyecanlandıran o tweetleri:

Sosyal medyayı sallayan bedelli askerlik mesajı

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