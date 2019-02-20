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20 ŞUBAT 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Suriyelilerin dönüşü devam ediyor

20 Şubat 2019, Çarşamba 18:42
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerden bir grup daha terör örgütlerinden temizlenen memleketlerine gitti.

Türkiye'deki Suriyeli sayısı açıklandı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriyelilerden bazıları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlenen bölgelere dönüyor.

Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı, Türkiye'nin farklı illerinde yaşayan 120 Suriyeli, Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında, Öncüpınar Konaklama Tesisleri Göç İdaresi Müdürlüğü bürosundaki işlemlerinin ardından minibüslerle ülkelerine gönderildi.

Suriye uyruklu Vail Abdullah,  yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 yıl önce geldiği Türkiye'den üzülerek ayrıldığını söyledi.

Türkiye'de güzel günler geçirdiğini ancak ülkesini çok özlediğini anlatan Abdullah, Suriye'de gerçekleşen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile yaşadıkları bölgenin terörden temizlendiğini, bu nedenle de dönüş yapmaya karar verdiğini dile getirdi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sonrası Gönüllü Geri Dönüş Programı kapsamında yaklaşık 313 bin Suriyeli ülkesine döndü.

AA

Etiketler: suriye, iç savaş, suriyeliler
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