Suruç'taki saldırıya ilişkin yeni gelişme

Şanlıurfa Suruç'ta AKP'lilere yönelik saldırıyla ilgili soruşturmada HDP miiletvekili adayı İsmail Kaplan'ın da arasında olduğu 19 kişi gözaltına alındı.

AA

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