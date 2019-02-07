Tahir Elçi cinayetinde yeni gelişme

Diyarbakır Barosu, 28 Kasım 2015’te Sur ilçesinde öldürülen Baro Başkanı Tahir Elçi’nin 3 muhtemel katilini belirlediğini ve faillerin yarın açıklanacağını duyurdu.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle ilgili Londra Üniversitesi Adlî Mimarlık Bölümü’nce hazırlanan raporda cinayetin muhtemel 3 faili belirlendi. Diyarbakır Baro yönetimi, hem raporu hem de ellerindeki diğer delilleri yarın düzenleyecekleri basın toplantısıyla açıklayacak. Baro söz konusu raporu 14 Aralık 2018’de soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etmişti. Teslim edilen bu raporda, üzerinden 3 yılı aşkın zaman geçen Elçi cinayetinin muhtemel faillerine dair olay yerinin mimari yapısı ve patlama sesleri üzerinden yapılan analizler yer almıştı. Sözkonusu raporu soruşturmayı yürüten Başsavcılığa teslim eden Baro, aradan geçen zamanda muhtemel faillerin ‘şüpheli’ sıfatı ile çağrılıp, ifadelerine başvurulmaması halinde ellerindeki verileri kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurmuştu.

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