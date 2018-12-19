Tarihî yerleşime dinamitle imha

Kırklareli’nde ‘Kültür Varlıkları Envanteri’ listesinde bulunan taş devri yerleşim ve kült alanı Gemi Kaya defineciler tarafından dinamitle imha edildi.

Kırklareli’nin Vize ilçesi Soğucak Köyü’nde ‘Kültür Varlıkları Envanteri’ listesinde bulunan Istranca Ormanları’ndaki Kaynak Dere Vadisi içinde kalan Gemi Kaya defineciler tarafından dinamitle patlatıldı. Gemi Kaya’nın, son dönemde definecilerin hedefi haline geldiği biliniyordu. 1’inci derece arkeolojik sit alanı içinde, ‘Kırklareli Kültür Varlıkları Envanteri’ listesinde bulunan demir çağlarına (M. Ö. 1800-1200 arası) ait yerleşim yeri ve büyük blok kaya kütlesi Gemi Kaya’nın üst kısmında; kült alanı, güneş saati, şapel, yontulmuş dikdörtgen forma sahip büyük boyutlu taşlar, dikdörtgen formda boş mezar alanları, kayaya oyularak şekillendirilmiş güneş saati, yarım daire şeklinde oyularak yapılmış küçük nişler, kayanın dış yüzeyinde oyularak açılmış küçük odalar bulunuyor. Defineciler, define aramak için Gemi Kaya’da dinamitler patlatırken, delici aletlerle de taşların oyulduğu görüldü.

Defineciler büyük zarar veriyor

Soğucak Köyü’nün muhtarı Rahmi Beler şunları söyledi “Yetkililer koruyor, ama defineciler gece geliyor. Bölgede buna müsait olduğu için gece gelip kazıyorlar. Kaya mezarları vardı, oturma yerleri vardı hepsini dinamitle patlatmışlar.” Diken’in haberine göre, Kırklareli Kent Konseyi Kültürel ve Doğal Varlıklar Çalışma Grubu Başkanı Mahmut Sürer de şunları anlattı: “Buraya her dönem geldiğimizde maalesef doğada ve tarihî kültürel miraslara yapılan tahribatı daha da fazla fark ediyoruz. Her geçen gün defineciler tarihî yerleri talan edip, büyük zarar veriyorlar. Burası Trak’lardan kalma daha sonra Roma ve Bizansların kullandığı yer. Gerçekten şapeller, manastırlar ve yaşam alanlarının bulunduğu tarihi bir yer. Buraları daha fazla önlem alarak, korunmalı.”

