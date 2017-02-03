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3 ŞUBAT 2017 CUMA - YIL: 47

Tartışmalara sebep olmuştu: İBB’den ''Maçka Parkı'' açıklaması

03 Şubat 2017, Cuma 15:20
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa karayolu tünellerinin ilk etabının yapımı için Maçka Parkı'nın Beşiktaş Stadyuma bakan giriş kapısının çitlerle kapatılması sonrası yazılı açıklama yaptı.

TÜNEL GİRİŞİ İÇİN GEÇİCİ BİR ÇALIŞMA YAPILACAK

Maçka Parkı’nda tünel girişi için geçici bir çalışma yapılacağının belirtildiği açıklamada “Toplam büyüklüğü 138 bin 971 metrekare olan Maçka Parkı’nın 3500 metrekarelik bölümünde tünel girişi için geçici bir çalışma yapılacaktır. Çalışma tamamlandığında 3500 metrekarelik alan eski haline döndürülecek ve 1 metrekare yeşil alan kaybı olmayacaktır. Çalışma yapılacak alanda 97 adet ağaç bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

“AĞAÇLAR KESİLMEYECEK, TAŞINACAK”

Bu ağaçların bir kısmının Maçka Parkı içine bir kısmının da farklı alanlara taşınacağının belirtildiği açıklama, ağaçların kesilmeyeceği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ağaçların zarar görmemesi için İstanbul Orman Fakültesi’nden alınan 29 Aralık 2016 tarih 221560 sayılı rapor doğrultusunda hassas bir çalışma yürütülecektir. Bu ağaçların bir kısmı uzmanlar nezaretinde özenle taşınıp Maçka Parkı içinde bir kısmı da farklı alanlarda yaşatılacaktır. Çalışmalar sırasında ağaçların kesilmesi söz konusu değildir”.

“AĞAÇ SAYISI ARTACAK”

İBB, projenin tamamlanmasının ardından nakledilen ağaç sayısı kadar aynı yere yine ağaç dikileceği için ağaç sayısında azalma değil aksine artmış olacağını savundu.

“TÜNELLE 10 DAKİKADA GEÇİLECEK”

Tünel Ulaşım Sisteminin İstanbul’un karayolu ulaşımını rahatlatacak en önemli projelerinden birisi olduğunun belirtildiği açıklamada, Avrupa yakasında Büyükçekmece’den Sarıyer’e, tüneller, bağlantı yolları, kavşaklar ve köprülerle yaklaşık 140 kilometrelik alternatif bir ulaşım güzergahının hayata geçirileceği belirtildi. Günde ortalama 150 bin sürücünün kullandığı Kağıthane- Piyalepaşa, Bomonti-Dolmabahçe ve Sarıyer-Çayırbaşı tünelleri ile entegre olması planlanan yeni tünelle 1 buçuk saatlik yolun 10 dakikada geçilebileceği belirtildi.

İNŞAATINA BAŞLANACAK TÜNELLER:

Açıklamada İnşaatına başlanacak tüneller şöyle sıralandı: "Levazım - Armutlu, Armutlu-Cendere Yolu, Cendere Yolu-Ayazağa, Ayazağa-Çayırbaşı, Sarıyer-Kilyos,Kağıthane-Gaziosmanpaşa-Eyüp-İst. Cd., Gop- Eyüp (İst. Cd.) B.Paşa- Esenler -Hal Kav., Bayrampaşa - Esenler, Gürgören Esenler Cincin, Bağcılar - Olimpiyat yolu K. Çekmece, Bahçelievler (Olimpiyat yolu)K.Çekmece, Küçükçekmece Göle geçiş Köprüsülar, Avcılar -Esenyurt- Haramidere, Esenyurt- Tüyap- Büyükçekmece, Silahtarağa Cd.-Gop Cd, Eyüp, Unkapanı Kasımpaşa Sualtı Tüneli, Halkalı-Temapark.

PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN TÜNELLER:

Proje çalışmaları devam eden tüneller ise şöyle sıralandı: “Harem-Beylerbeyi, Beylerbeyi-Çengelköy, Çengelköy-Küçüksu, Yenisahra - Bostancı, Bostancı-Küçükyalı, Kavacık-Çubuklu, Davutpaşa-Samatya, Unkapanı-Samatya, Merter-Kazlıçeşme, Levazım-Zincirlidere, Ortaköy-Kuruçeşme, Kadıköy-Kuşdili”.

DHA

Etiketler: ibb, maçka parkı
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