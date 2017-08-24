TBMM gündeminde: Memur-Sen Başkanına vekillik sözü mü verildi?

CHP PM Üyesi Ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım tarafından cevaplandırılmasını istediği soru önergesini meclise sundu.

Tanrıkulu, “Memur-Sen’in ilk zam teklifinden vazgeçmesinde, Memur-Sen Başkanına gelecek dönem için milletvekili sözü verildiği iddiası doğru mudur?” şeklinde bir soru yöneltti. Tanrıkulu’nun konuya ilişkin TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesi şöyle: Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Binali Yıldırım tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. Gıda, temel tüketim malları, eğitim, sağlık, ulaşım gibi giderlerindeki yüksek artıştan en çok memur ve dar gelirliyi vurmaktadır. Tablo buyken AKP’nin yaptığı skandal zam teklifini yandaş sendika, Memur-Sen kabul etmiştir. Bu bağlamda; “(…) Memur-Sen ilk zamdan vazgeçmesinin Memur-Sen Başkanına gelecek dönem için milletvekili yapılacağı sözü verildiği iddiası doğru mudur?” *** Okumak için tıklayınız: Toplu sözleşmeye OHAL gölgesi

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