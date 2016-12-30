Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz ve Çizerimiz Halil İbrahim Özdabak, haklarında açılan tweet ve karikatür dâvâlardan tek celsede beraat ettiler.

2. Ordu Komutanı Org. Adem Hududi ile ilgili olarak 15 Temmuz sonrası attığı tweet için suçlanan Güleçyüz ve OHAL’le ilgili karikatüründen dolayı suçlanan Özdabak, yargılandıkları Bakırköy 43. Asliye Ceza Mahkemesinde suçlamaları reddederek beraatlerini istediler. Mahkeme sanıkların dinlenmesinin ardından, “Sanıkların üzerlerine atılı suçtan ayrı ayrı yazılı beyanlar ve karikatür içeriğine göre iddiaya konu olan suçların ayrı ayrı unsurları yönünden oluşmayacağı anlaşılmakla CMK’nın 223/2-a maddesi gereğince beraatlarına, sanıklar kendisini ayrı ayrı müdafii ile temsil ettirdiğinden 1.800,00’er TL vekalet ücretinin ayrı ayrı hazineden alınarak sanıklara verilmesine, yargılama giderlerinin devlet hazinesi üzerine bırakılmasına” karar verdi.

‘İyi ki adalet var’

Mahkeme kararını değerlendiren Güleçyüz, “Bize yöneltilen suçlamaların hiçbir dayanağı yoktu. Beraat, olması gereken ve beklediğimiz bir karardı. Hayırlı olsun” derken, Özdabak, “Bu karardan dolayı sevinç duyduğumuzu belirtmek isterim. İyi ki adalet var diyorum. Adalet kör ve topaldır, ama gideceği yere er geç ulaşır gerçeğini bir kez daha vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.

İstanbul – Yeni Asya