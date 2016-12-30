"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Tek celsede beraat

30 Aralık 2016, Cuma 00:04
Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz ve Çizerimiz Halil İbrahim Özdabak, haklarında açılan tweet ve karikatür dâvâlardan tek celsede beraat ettiler.

2. Ordu Komutanı Org. Adem Hududi ile ilgili olarak 15 Temmuz sonrası attığı tweet için suçlanan Güleçyüz ve OHAL’le ilgili karikatüründen dolayı suçlanan Özdabak, yargılandıkları Bakırköy 43. Asliye Ceza Mahkemesinde suçlamaları reddederek beraatlerini istediler. Mahkeme sanıkların dinlenmesinin ardından, “Sanıkların üzerlerine atılı suçtan ayrı ayrı yazılı beyanlar ve karikatür içeriğine göre iddiaya konu olan suçların ayrı ayrı unsurları yönünden oluşmayacağı anlaşılmakla CMK’nın 223/2-a maddesi gereğince beraatlarına, sanıklar kendisini ayrı ayrı müdafii ile temsil ettirdiğinden 1.800,00’er TL vekalet ücretinin ayrı ayrı hazineden alınarak sanıklara verilmesine, yargılama giderlerinin devlet hazinesi üzerine bırakılmasına”  karar verdi.

‘İyi ki adalet var’

Mahkeme kararını değerlendiren Güleçyüz, “Bize yöneltilen suçlamaların hiçbir dayanağı yoktu. Beraat, olması gereken ve beklediğimiz bir karardı. Hayırlı olsun” derken, Özdabak, “Bu karardan dolayı sevinç duyduğumuzu belirtmek isterim. İyi ki adalet var diyorum. Adalet kör ve topaldır, ama gideceği yere er geç ulaşır gerçeğini bir kez daha vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı. 

İstanbul – Yeni Asya 

 

Etiketler: kazım güleçyüz, ibrahim özdabak
Okunma Sayısı: 6919
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Av. Nurdan (2)

    31.12.2016 16:41:54

    Şu an hukuki olarak büyük hatalar işlenmektedir. İnsanlar MİT tarafından verilen bylock listeleri ile tutuklanmakta hatta bazı mahkemelere göre hüküm giymeye başlamaktalar. MİT'in verdiği bilgiler hukuki delil değildir, hukuki elde edilmeyen deliller delil sayılmaz. Bylock programı yüklemek suç değildir, varsayalım suç olsun bir tane suça ait yazışma gösterilmemiştir. Bylock suçlaması ile suçlananları savunan avukatlardan biri bylock programını mahkeme heyetinin gözü önünde yüklemiştir, mahkeme heyeti ise çareyi mahkemeyi başka tarihe atmakta bulmuştur. Aynı şehirde aynı suçlama ile ilgili mahkemelerde anında hüküm verirken ne olmuştur da bylock yüklendiği andaki mahkeme heyeti mahkemeyi ileri tarihe tekrar görüşülmesi için karar vermiştir.

  • Av. Nurdan (1)

    31.12.2016 16:37:20

    Öncelikle sizin için adaletin düzgün işlediği için sevindim. İyi ki varsınız. Ancak onbinlerce insan için şu adalet düzgün işlememekte, bir kısmı bylock programı kullanmaktan, bir kısmı helal kazançlarını bankasyaya yatırmaktan dolayı hapislerde. Hapiste olmayan dışarıda olduğu için kendini teselli ediyor. İşlemediği suçlar için insanlar etkin pişmanlık adı altında sohbete gittiği insanları suç işlemiş gibi ihbar ediyor. Adalet inş Yeni Asya'nın sayesinde işleyecek.

  • doktor (2)

    31.12.2016 16:26:07

    Şimdi hakkımda iddia edilen programı iki gün önce Kayseri'deki mahkemede avukat bey internetten herkesin ulaşılabildiği bir forum sitesinden indirip kurmuş. Ve bunu hakimin karşısında canlı olarak yapmış.Şimdi herkesin erişebildiği bir programı kullansa birisi niye suç olsun. Ben kullanmadım. Bana herhangi bir yazışma suç unsuru içeren yazı gösterilmedi. Herşeyden önce bylock listesi diye bir listeyi MİT vermiş, MİT'in verdiği bilgiler mahkemede delil olarak kabul edilmemekte. İyi ki adalet varmış demek isterdim ama ne yazık ki şu an ülkemizde insanların gözü önünde adalet düzgün işlemiyor.

  • doktor

    31.12.2016 16:21:15

    İyi ki adalet var. Öncelikle hakkınızda haksız yere açılmış davadan anlınızın akıyla çıktığınız için sevindim. Ancak adalet var diyemiyorum ne yazık ki. Karı koca işimizden ihraç olduk. 90 gün ne ile suçlandığımı bilmeden hapishanede yattım. Çıktıktan sonra bir şekilde bylock diye bir program kullandığım iddiası ile tutulduğumu öğrendim. Davam tutuksuz devam ediyor.

  • Ali Tam

    30.12.2016 16:24:52

    Hukukta bir kaidedir: "Herkes hakim önüne cikarilabilir" Hakim ile adalet dagitilir. Sucsuza beraat, sucluya kanunun öngördügü ceza verilir. Falanci partiden filanci ne halt yerse yesin hakim önüne cikarilamazsa o ülkede adalet adamina göre isletiliyor demektir. Böyle bir ülke Dünya kamu oyu nazarinda hukuk devleti olarak taninmaz. Hukuk sadece basit vatandasa karsi uygulaniyorsa o ülkede kisa zamanda hertürlü pislik cogalir. Adaletin olmadigi ülkeler dünyanin en fakir ve en hakir görülen devletleridir.

  • Sena

    30.12.2016 14:20:34

    Geçmiş olsun

  • Toygar

    30.12.2016 09:12:54

    Vekalet veya mahkeme masraflarını, Savcı ve Hakimlerimiz "Türk Milleti adına" hareket ettikleri için, Yüce Türk milleti ödemesi lazım geliyor. Bilgi olsun diye dedim, yok tahfif etmekmiş, yok dalga geçmekmiş, hafife almakmış. Hiiiç beni ilgilendirmez. Ben lafımı ortaya ko

  • Hayati Binler

    30.12.2016 08:55:53

    Hak, nihayetinde tahakkuk etmiş. Tazminatın beytülmalden değil de vazifesine nefsini ve hissini karıştıranlardan alınması lazım. Memleket kimsenin çiftliği değil.

  • Kaan

    30.12.2016 08:33:07

    Demekki Türkiye de adaletli hakim ler var.Ama korkarım açığa almazlar.

  • Toygar

    30.12.2016 07:55:57

    Geçmiş olsun. Böyle bir davanın söz konusu olması bile ayıp olarak yeterdi. Adalet yerini buldu. Devaam.

  • CESUR ADAM

    30.12.2016 07:53:08

    Geçmiş olsun.HAZİNEDEN ALINIR,ifadesi ise devlet erkanından alınır yada şikayetçi olan kimse o ödemesi gerekirdi diye düşünüyorum.

  • Allahcc kulu

    30.12.2016 07:47:32

    İstifa edilmiş bir yasal sendikadan dolayı ekmeğimden,huzurumdan,umutlarımdan,sağlığımdan ettiler.yüzbinlerden biriyim.kul kulu açlıkla imtihan ediyor.zulmeden için sonuç felaket,mazlumada allah sabır versin.inş.bizlere de ilahi adalet ve beşeri adalet gelir.vatan haini olduk.yapanlarıda,müssebipleride,bize bunu reva görenleri de,kuklalarıda İZZET VE KUDRET SAHİBİ,BÜTÜN GÜÇLERİN ÜSTÜNDEKİ GÜÇ OLAN ALLAHA HAVALE EDİYORUM.

  • davud

    30.12.2016 06:22:51

    Darısı diger 10 binlerce haksızlık ve zulme uğrayan kardeşlerimize olsun

  • Bir mağdur

    30.12.2016 00:33:32

    Geçmiş olsun. Allah (cc) adalet bekleyenlerin ve yakınlarının göz yaşlarını en kısa zamanda dindirsin.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Elektrik kesintileri siber saldırı kaynaklı

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal: Türkiye huzuru kaybetti

İhraç edilen hakim ve savcıların itirazına ilişkin karar açıklandı

Boğaz köprülerine yüzde 48 zam!

Yine intihar saldırısı yine masumlar: Irak yine kan gölüne döndü!

Genelkurmay'dan önemli açıklama: IŞİD'in kritik ismi öldürüldü

Liderlerden yılbaşı mesajları

Afrika'dan Avrupa'ya açılan yaratılış harikası pencere...

Rusya ateşkes listesini yayınladı: İşte ateşkese katılan grupların listesi

Bakan Arslan açıkladı: Osmangazi Köprüsü'nün geçiş ücreti düşürüldü

Tevfik İleri rahmetle yad ediliyor

Obama, gizli Müslüman mı?

2017'nin ilk haftasına dikkat!

Trump'tan Putin'e övgü

Ateşkes bozulmasın

Günün Osmanlıca Vecizesi

İstanbul'un genelinde elektrik kesintileri sürüyor

ByLock kullanan 100 rütbeli asker tutuklandı

Darbe girişimi davasında 8 kişi tahliye oldu

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Kadrolar boşalırken
M. Latif SALİHOĞLU

Son taktik: Din cephesinden vurmak
Süleyman KÖSMENE

Ömür dakikaları bir bir geçiyor
Faruk ÇAKIR

Eğitimi kaybeden neyi kazanır?
Cevher İLHAN

Ankara, ateşkes ve barış sürecine odaklanmalı
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Ateşkes bozulmasın
Ali FERŞADOĞLU

Yöneticiye itaat kayıtsız-şartsız mıdır?
Genel

Obama, gizli Müslüman mı?
Genel

Tutuklandı

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2016, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.