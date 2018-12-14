"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

Terör suçundan hüküm giyenler basın kartı alamayacak

14 Aralık 2018, Cuma 12:41
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından yeni Basın Kartı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Basın Kartı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre yönetmelik, kamu yararına faaliyette bulunan dernek ve vakıflarda medya mensubu olarak çalışanları da kapsayacak.

Basın kartı verilecek kişilerde aranan şartlar bölümüne, "Terörle Mücadele Kanununun 3. maddesinde sayılan terör suçları ile 4. maddesinde sayılan terör amacı ile işlenen suçlardan hüküm giymemiş olması" şartı eklendi.

5237 sayılı Kanunun 213, 214, 215, 216 ve 217'nci maddelerinde sayılan suçlar ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ile devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından hüküm giyenler, 5187 sayılı Kanunun 25. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlardan veya bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giyenler de basın kartı alamayacak.

Basın kartı almak isteyen kişilerde 5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olmasının yanında sigorta primlerinin çalışma mevzuatı esaslarına uygun olarak yatırılmış olması şartı aranacak.

Unvanların güncelliği ve geçerlilik durumu ile listelerde yer almayan medya mensuplarına basın kartının hangi şartlarda verileceği Komisyonun teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenecek.

AA

Etiketler: basın kartı, Resmi Gazete, terör, suç
Okunma Sayısı: 87
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Muhsin Yazıcıoğlu davasında dosyaları birleştirme kararı

    Terör suçundan hüküm giyenler basın kartı alamayacak

    Soylu: 2018'de 21 bin 600 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

    AB: Brexit anlaşması yeniden müzakereye açık değil

    'Yemen'de utanç verici savaşı bitirin'

    BOTAŞ'tan gaz santrallerine indirimli doğal gaz

    Seçim takvimi belli oldu

    AB'den İngiltere'ye: Ne istediklerini söylemeliler

    219 muvazzaf askere gözaltı kararı

    Strazburg'daki silahlı saldırıyı DEAŞ üstlendi

    Ezan susarsa hürriyet biter

    Fenerbahçe, gruptaki son maçında mağlup oldu
    📷

    Dağların ihtişamı

    Gazze’de en küçük şehit... 4 yaşındaki Ahmed’in suçu neydi?

    ABD Senatosundan dikkat çeken kararlar

    Yine ihmal yine facia

    İnsanî özgürlükte geriledik

    Fransız polisi, Strazburg saldırısının failini ölü ele geçirdi

    Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

    Ankara'da eğitime 1 gün kar yağışı arası

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargı Reformu Stratejisi
    Genel

    Hz. Ali (ra) sadece suçluların cezalandırılmasını istedi
    Genel

    219 muvazzaf askere gözaltı kararı
    Genel

    Ezan susarsa hürriyet biter
    Süleyman KÖSMENE

    İman kerametine kimler ulaşmıştır?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    📷
    Genel

    Dağların ihtişamı
    Risale-i Nur'dan

    En mühim silâhımız istiğfar ve Allah’a iltica
    Genel

    Fenerbahçe, gruptaki son maçında mağlup oldu
    Genel

    Yine ihmal yine facia

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.