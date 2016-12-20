Teröre en iyi cevap hukuk ve demokrasi

İnsanı ve devleti yaşatmanın yolunun adaletten geçtiğine işaret eden AYM Başkanı Zühtü Arslan, “Teröre ve terörizme verilecek en anlamlı cevap, inadına birlik ve beraberlik, inadına hukuk ve demokrasidir” dedi.

İnsanı ve devleti yaşatmanın yolunun adaletten geçtiğine işaret eden AYM Başkanı Zühtü Arslan, “Teröre ve terörizme verilecek en anlamlı cevap, inadına birlik ve beraberlik, inadına hukuk ve demokrasidir” dedi.

BİRLİK VE DAYANIŞMA ŞART

Arslan, ‘terörle mücadele’nin, siyasi görüşlerin üzerinde, milli bir mesele olduğunu vurgulayarak, şunları dedi: “Terör saldırılarının ve onların arkasındaki güçlerin, biri topluma diğeri devlete dönük, birbiriyle bağlantılı iki hedefinin olduğu açıktır. Topluma yönelik amaç, milletin birliğini ve dirliğini bozarak, huzur ortamını zehirleyip, kaotik bir durum hazırlamaktır. Devlete yönelik amaç ise demokratik hukuk devletini paralize ederek, işleyemez hale getirmektir. Bu nedenle toplum olarak, birliğimizi, dirliğimizi ve dayanışmamızı korumaya devam etmeliyiz. Devlet olarak da demokratik hukuk devleti kararlılığımızı sürdürmek durumundayız. Teröre ve terörizme verilecek en anlamlı cevap, inadına birlik ve beraberlik, inadına hukuk ve demokrasidir. Gerçekten de terör, başta yaşama hakkı olmak üzere temel hak ve hürriyetleri toplumsal huzuru ve demokratik hukuk devletini tehdit eden en büyük beladır.”

15 Temmuz sonrası 60 bin başvuru oldu

Arslan, Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvuru sistemi hakkında da bilgi verdi. Arslan, “Bugün itibarıyla Anayasa Mahkemesi’nin önündeki mevcut derdest bireysel başvuru sayısı 80 bin civarındadır. AİHM’in önündeki 47 ülkeden gelen başvuru sayısının 75 bin 200 olduğu düşünüldüğünde nasıl bir iş yüküyle karşı kaldığımız daha iyi anlaşılır. Başka bir ifadeyle Anayasa Mahkemesi’nin önündeki başvuru sayısı AİHM’in önündeki 47 ülkeden gelen başvuru sayısının üzerindedir. Bu başvuruların yaklaşık 60 bini, 15 Temmuz sonrasında yapılmıştır” diye konuştu.

İnsanı yaşatmanın yolu adaletten geçer

İnsanı ve devleti yaşatmanın yolunun adaletten geçtiğine işaret eden Arslan, adaletin, devletin de temeli olduğunu, yokluğunda tüm toplumsal ve siyasal değerlerin değersizleşeceğini kaydetti. Bir devletin ayakta kalabilmesi ve varlığını sürdürebilmesi için gerekli en önemli unsurun adalet olduğunu kaydeden Arslan, günümüzde adaletin en önemli yansımasının da temel hak ve hürriyetlerin korunması olduğunu anlattı. Bunun da en etkili aracının mahkemeler olduğunu ifade eden Arslan, Anayasa Mahkemesi’nin varlık nedeninin de anayasal ve bireysel adaletin sağlanmasına katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.