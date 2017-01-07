THY 500 seferini iptal etti

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), 6-7 Ocak tarihinde Yeşilköy ve Kurtköy Havalimanı'ndan yapacağı 500 seferini iptal etti.

Kar yağışının dün akşamdan beri etkili olmasından dolayı Yeşilköy Havalimanı'na inmesi gereken 70 üzerinde uçak başka meydanlara yönlendirildi. Bu yüzden havayolu şirketleri seferlerinde aksama yaşandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi dün akşamdan beri aksama olmaması için yoğun olarak karla mücadele etti. Pistler açık tutulmaya çalışılmasına rağmen uçaklar sefer aksamaları nedeniyle iniş ve kalkış yapamadı. DHA

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