'Trump'ın açıklaması YPG'nin dünyaya yönelttiği tehdidi güçlendirdi'

ORSAM Direktörü Dr. Öğretim Üyesi Göktuğ Sönmez, Trump'ın, DEAŞ'la ilgili mesajını, "YPG/PKK'nın dünyaya yönelttiği tehdidi daha da güçlendiren, örgütün dünyayı rehin almasına destek veren açıklama" olarak niteledi.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Güvenlik Çalışmaları Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Göktuğ Sönmez, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa ülkelerine, Suriye’de yakalanan DEAŞ’lıları teslim almalarına ilişkin tehdit içeren ifadesini, "Trump yaptığı açıklama ile YPG'nin dünyaya yönelttiği tehdidi daha da güçlendirmiş oluyor. YPG'nin 'dünyayı rehin almasına' destek veren bir durum." sözleri ile değerlendirdi.

ABD Başkanı Trump'ın, Avrupa ülkelerine, Suriye’de yakalanan DEAŞ’lıları teslim almaları ve yargılamaları, aksi takdirde DEAŞ’lıların serbest bırakılabileceği yönündeki ifadeleri, Avrupalı devletlerin söz konusu teröristleri neden teslim almak istemediği, teröristlerin nasıl muamele göreceği gibi soruları gündeme getirdi.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Güvenlik Çalışmaları Direktörü Dr. Öğretim Üyesi Göktuğ Sönmez, “Trump, bu kişilerin yargılanması konusunda Avrupa'yı göreve çağırıyor görünüyor." dedi.

İngiltere'de mahkemelerin ülke sınırları dışında işlenmiş suçlara karşı "elinin ve kolunun bağlı" olduğunu söyleyen Sönmez, "Bu kişilerin suçları nasıl tanımlanacak?” sorusunun cevaplanması gerektiğini belirtti.