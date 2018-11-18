TSK Afrin'de yağmacı gruplara karşı operasyon başlattı

Türkiye'nin bu sabah 05.00 sıralarında Afrin’de ÖSO'ya bağlı Ahrar Şarqiye ile Hurras El Din isimli gruplara karşı operasyon başlattığı iddia edillmişti. TSK bir açıklama yaparak iddiaları doğruladı.
TSK açıklamasında bölgede yağma ve soygun yapan bir gruba karşı operasyon başlatıldığını duyurdu.
TSK, ocak ayında başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" kapsamında Özgür Suriye Ordusu'na bağlı birlikler ile birlikte Afrin'de kontrolü ele geçirmişti. TSK ile iş birliği yapan cihatçı grupların kentte yağma ve talan başlatması tepki çekmişti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, olaylara ilişkin inceleme başlatıldığını açıklamıştı.
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