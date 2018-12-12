Türk makamlarından AİHM’e uymasını bekliyoruz

Avrupa Parlamentosu’nun 11 Aralık oturumunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Selahattin Demirtaş dâvâsı hakkındaki kararı tartışıldı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Avrupa Parlamento’sunun Salı günü gerçekleştirilen oturumunda yaptığı konuşmada Demirtaş’ın tutukluluğuna değinerek “Türk yargısının bağımsızlığı azalıyor. Türk makamlarından AİHM kararına uygun davranmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. AİHM’e uymak anayasal bir zorunluluk AİHM kararına uyulmazsa ne olur? Eleştirsek de AİHM kararı bağlayıcı

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