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Türkiye 2016'da da birinci sırada!

13 Aralık 2016, Salı 12:32
Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ- Comittee to Protect Journalists) Türkiye'nin dünyada en çok sayıda gazeteciyi hapse atan ülkeler sıralamasında 2016 yılında da birinci olduğunu açıkladı.

Türkiye’de 81 gazetecinin hapiste olduğu belirtilen raporda, bu sayının tüm zamanlar için bir rekor olduğu vurgulandı. Dünyada 259 gazetecinin yaptıkları iş nedeniyle hapiste oldukları açıklanan raporda Türkiye’yi Çin, Mısır, Eritre ve Etiyopya izledi. 2008’den bu yana gazetecileri hapse atan ülkeler arasında ilk 5 ülke içinde yer alan İran bu yıl ilk 5 ülke içinde yer almadı. 

New York merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi, 2016 yılına ilişkin cezaevinde bulunan gazetecilere ilişkin raporunda, dünyada hapiste bulunan gazeteci sayısının bu yıl rekor sayıya ulaştığını, “Türkiye’nin gazeteci hapseden ülkeler arasında en kötüsü” olduğunu açıkladı. Türkiye’de basın özgürlüğüne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunulan raporda, “CPJ’nin 1990 yılında küresel araştırmalar yapmaya başladığından bu yana, sayının en yüksek noktaya çıkmış olmasında ve 1996’daki 185 kişilik eski rekorun kırılmasında Türkiye ve Çin’de çok sayıda gazetecinin hapsedilmesinin katkısı var” görüşü dile getirildi. Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 2016 yılında cezaevindeki gazeteci sayısının dünya çapında rekor düzeye ulaştığını belirtti. CPJ, dünyada gazetecilerin hapse atılmasını rekor sayıya taşıyan koşulların, “bazı ülkelerde yasaların gazetecilik mesleğini terörizm ve devlete karşı işlenen suçlar ile aynı olarak nitelendirilmesine” bağladı ve “bu yasaların eleştirel işler yapan editör ve muhabirlere karşı geniş çaplı olarak kullanılmasının payı bulunduğu” saptamasını yaptı. Raporda, CPJ’nin 1 Aralık itibariyle parmaklıklar ardında 259 gazeteci bulunduğunu saptadığı, bunun da 2015 rakamlarına göre 60 kişilik bir artış gösterdiği vurgulandı.

Dünyada, en çok gazeteciyi hapse atma konusunda rekor kıran ilk üç ülkenin Türkiye ile Çin ve Eritre olduğu belirtilen raporda, “Bu üç ülkede de, devlet karşıtı cürümlere ilişkin muğlak yasalar muhalif görüşleri susturmak için kullanılıyor. 2016 yılında dünya çapında gazetecilere karşı en sık kullanılan devlete karşı işlenen cürüm suçlamaları, terörizm, vatana ihanet ve darbecilik girişimi oldu. CPJ sayımına göre dünya çapında birçok gazeteci bu tip suçlamalar sonucu hapiste bulunuyor” görüşü savunuldu.Geçtiğimiz yıl listede bulunmayan Küba, Kazakistan, Nijerya, Singapur, Tunus, Venezüella ve Zambia’nın yanı sıra Montenegro da bu yılki listede yer aldı.

Raporun Türkiye özelinde verilen bilgilerde, “Türkiye'de, 100'ün üzerinde medya organının kapatılmasını da içeren eşi görülmemiş bir basına baskı ortamının sonucu olarak, hepsi devlete karşı işlenen suçlardan dolayı en az 81 gazeteci hapiste. Dünya çapında hapiste bulunan 259 gazeteci 1990 yılından bu yana kayıtlara geçen en yüksek sayı” görüşüne yer verildi.

Türkiye’de süregelen basına baskı ortamının Temmuz ayındaki başarısız darbe girişiminden sonra ivme kazandığı belirtilen raporda, “Türkiye en az 81 gazeteciyi meslekleriyle ilişkili gerekçeler nedeniyle hapiste tutuyor; CPJ'in kayıtlarına göre daha önce herhangi bir ülkede aynı anda bundan yüksek bir sayı görülmedi. Türkiyeli yetkililer bu 81 gazeteciden her birini ve CPJ'in hapsediliş nedenlerini doğrudan gazetecilik ile ilişkilendiremediği düzinelerce diğerlerini daha devlete karşı işlenen suçlar kapsamında itham ettiler” denildi.

AA

Etiketler: gazeteciler, tutuklama, tutuklu gazeteciler
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  • kadir

    13.12.2016 21:00:29

    işte gerçek demokrasi

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