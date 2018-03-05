Türkiye'de yargı bağımsız ve tarafsızdır, hiçbir merciden emir alamaz

Yargının bağımsız olmadığına dair eleştirilerin ispatlanması gerektiğini söyleyen Yargıtay Başkanı Cirit, "Türkiye'de yargı bağımsız ve tarafsızdır. Hiçbir merciden emir ve talimat alamaz" dedi. ABD'nin Fethullah Gülen'i iade etmemesine tepki gösteren Cirit, "Diyorlar ki 'ABD'de yargı bağımsız', değil" ifadesini kullandı.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay'ın 150. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle Yargıtay Evi'nde bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Darbe girişimi sonrası yargının da FETÖ'den temizlenmesinin ardından yargı bağımsızlığıyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin soruları cevaplayan Cirit, yargı bağımsızlığının çok önem verdikleri bir konu olduğunu vurguladı.

Yargıtaya 1 milyon davanın geldiğini, şu ana kadar yargı bağımsızlığıyla ilgili herhangi bir telkin, talimat, talep gelmediğini söyleyen Cirit, "Yargı bağımsızlığının olmadığı ifade edilmekte, bu olgu üzerinden eleştirilmekteyiz. Ben de Türkiye'deki yargı bağımsızlığı ve en son Anayasa değişikliğiyle gelen yargı tarafsızlığının en iyi şekilde yapıldığını görmekteyim. Bunun aksini iddia edenler bunu ispatlamalıdır. Türkiye'de yargı bağımsız ve tarafsızdır. Hiçbir merciden emir ve talimat alamaz. Anayasanın 138. maddesi de buna engeldir" diye konuştu.

Yargıtay Başkanlığı görevini üç yıldır yürüttüğünü, uzun yıllar ağır ceza mahkemesi başkanlığı ve Yargıtay üyeliği yaptığını anlatan Cirit, "Bu süreler içinde bize herhangi bir telkin, talimat gelmemiştir" dedi.