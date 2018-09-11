Türkiye'den ABD'ye FKÖ tepkisi

Dışişleri Bakanlığından, Washington FKÖ Temsilciliği’nin kapatılması kararının, ABD’nin ortadoğu barış sürecinde tarafsızlığını yitirdiğinin göstergesi olduğu bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Washington'da yerleşik Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Temsilciliğinin kapatılması kararına ilişkin soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, ABD'nin bu kararına ilişkin, "Washington'da yerleşik Filistin Kurtuluş Örgütü Temsilciliğinin kapatılması kararı endişe vericidir ve ABD'nin Ortadoğu barış sürecinde tarafsız konumunu yitirdiğinin bir başka göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu. Bu kararın iki devletli çözüm vizyonunun tahrip edilmesi yönündeki teşebbüsleri cesaretlendirmekten başka bir amaca hizmet etmeyeceğini belirten Aksoy, "Türkiye, haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve Filistin meselesine adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki uluslararası çabaları desteklemeye devam edecektir." ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yazılı açıklamasında, FKÖ'nün Washington'daki ofisini kapatma kararı aldıklarını duyurmuştu. Nauert açıklamada, "Yönetim, Kongrenin kaygıları bağlamında, şu anda Filistin Kurtuluş Örgütünün Washington ofisini kapatma kararı aldı." ifadesine yer vermişti. AA

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