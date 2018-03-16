Diyanet İşleri Başkanlığınca "Milletimizin Varoluş Mücadelesi: Çanakkale Zaferi" konulu cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Hutbede, Hazreti Peygamber'in "Allah, sadece kendi yolunda cihat etmek ve kelime-i tevhidi doğrulamak üzere yola çıkan kimseyi, cennete sokmaya veya çıktığı evine sevap ve ganimet ile döndürmeye kefil olmuştur." hadisi şerifi hatırlatıldı.

Vatan sevgisinin, Allah'ın kalplere nakşettiği benzersiz bir duygu olduğunun altı çizilen hutbede, şöyle denildi:

"Kahraman ecdadımız soylu bir mücadeleyle bu vatanı müdafaa ederken, imanından güç almış, vatan sevgisiyle ayakta kalmıştır. Onlar, ezanımız dinmesin, bayrağımız inmesin, namusumuz çiğnenmesin diye canlarını feda etmekten kaçınmamıştır. Zira vatanı savunmak, bir milletin sahip olduğu maddi ve manevi bütün değerleri savunmaktır. Mukaddesatı savunmanın karşılığı ise ya gazilik ya da şehitliktir."

"Şehitliğin mükafatı cennet"

Şehitliğin mükafatının dünya hayatında şeref, ahirette ise cennet olduğuna dikkati çekilen hutbede, şu ifadeler kullanıldı:

"Enginlere sığmayıp taşan bir milletin yeniden var oluş destanı yazdığı yerdir Çanakkale. Anadolu'nun her köşesinden, Rumeli'den, Bağdat'tan, Şam'dan, Üsküp'ten, Bosna'dan kopup gelmiş, dilleri ve renkleri farklı ama davaları aynı olan bir milletin omuz omuza verdiği mücadelenin adıdır Çanakkale. Kadınıyla erkeğiyle ecdadımızın taşıdığı bir sancak, her karışında o aziz ruhu barındıran bir topraktır Çanakkale."

"Terör örgütleri milletin huzurunu bozmaya çalışıyor"

Hutbede, birlik, beraberlik ve kardeşliğe kastedenlerin dün olduğu gibi bugün de hiçbir vicdani ve ahlaki değer tanımadan milletin üzerine geldiği vurgulanarak, terör örgütlerinin ve zulüm çetelerinin, milletin huzurunu, birliğini ve dirliğini bozmaya çalıştığı kaydedildi.

İmandan ve geçmişten alınan ilhamla bugün de barışı, huzuru, kardeşliği ve adaleti tesis etmek için mücadele edildiği belirtilen hutbede, şöyle denildi:

"Tarihimizi, kültürümüzü, değerlerimizi, bizi biz yapan ve bugünlere getiren zaferlerimizi unutmayalım, unutturmayalım. Çanakkale'yi geçilmez kılan ruhu, şüheda fışkıran toprağımızın izzetini evlatlarımıza öğretelim. Ecdadımızın emanetine sahip çıkalım. Bu emaneti, aynı bilinç ve idealle yarınlara taşıyalım."