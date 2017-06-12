Türkiye'nin AB Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaymakcı, "25 Mayıs görüşmeleriyle ilişkilerde yeni bir ivme doğdu. Türkiye, bu ivmeyi kendi istediği şekilde kullanabilir ve ilerletebilir." dedi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye-AB ilişkilerinde son durumu ve gündemde öne çıkan konuları değerlendirdi.

Brüksel'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude-Juncker, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani arasında 25 Mayıs'ta yapılan "liderler toplantıları"nın ilişkilerde yeni bir dönüm noktası olduğunu belirten Kaymakcı, bu tarih öncesinde AB ile Türkiye arasında ciddi bir algılama ve güven sorunu yaşandığını dile getirdi.

Kaymakcı, "25 Mayıs görüşmeleriyle ilişkilerde bir ivme doğdu. Bu ivmenin ilerletilmesi, iki tarafa da bağlı ancak Türkiye, bu ivmeyi kendi istediği şekilde kullanabilir ve kendi ilerletebilir." dedi.

25 Mayıs'ın önemli bir nokta olduğuna işaret eden Kaymakcı, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin AB'den beklentilerini açıkça ortaya koydu. Türkiye'nin AB üyelik sürecinde kararlı olduğunu en üst düzeyde net şekilde vurguladı ve Türkiye'nin hedefinin tam üyelik olduğunu, başka bir ilişki türü düşünmediğini açıkça ortaya koydu."

"Türkiye'nin AB üyeliği tüm dünya için kazanç olacak"

Türkiye'nin AB üyeliğinin doğu-batı, kuzey-güney arasında bir uyum sürecini başlatacağını ifade eden Büyükelçi Kaymakcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin AB'ye üyeliği sadece Türkiye ve AB için bir kazanç olmayacak. Türkiye'nin üyeliği aslında dünya için de bir kazanım olacak."

"Öncelikli konu Türkiye'ye adil muamele"

AB'nin Türkiye'yi kucaklayan ve teşvik eden bir yaklaşım sergilemesi gerektiğine dikkati çeken Kaymakcı, "Bizim için öncelikli konu AB'nin Türkiye'ye eşit ve adil muamele yapması." diye konuştu.

"İstediklerimizi hızla yapamadık"

Kaymakcı, vize serbestisi konusunu çok önemsediğini, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde 72 kriterden 65 tanesini yerine getirdiğini ve kalan kriterlere ilişkin çalışmalar yaparak tamamla noktasına yaklaştığını hatırlattı.

Darbe girişimi nedeniyle sürecin yavaşladığını belirten Kaymakcı, "15 Temmuz sonrasında bir taraftan FETÖ diğer taraftan PKK ve DEAŞ ile mücadele ederken özellikle vize serbestisi için gerekli olan bazı konularda istediğimiz her şeyi istediğimiz hızla yapamadık." diye konuştu.

Vize serbestisine ilişkin atılması gereken adımların "zor" olmadığını ancak karşılıklı anlayış ve güven gerektirdiğinin altını çizen Kaymakcı, yakın zamanda Türkiye'nin bu alanda kendi yararına da olacak adımları atabileceğini ve Türk vatandaşlarının Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebilmelerine imkan sağlayacak sürecin hızlandırabileceğini ümit ettiğini söyledi.

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesi bir kaç yıl sürebilir"

Türkiye ve AB arasındaki mevcut Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin iki tarafın da yararına olduğunu vurgulayan Kaymakcı, şöyle konuştu:

"Gümrük Birliği güncelleme müzakereleri, AB ile yapılan diğer ticaret anlaşmalarında olduğu gibi en az birkaç yıl sürecektir. Bu orta vadede gerçekleşecek ve birçok konuda müzakere yapılacak bir çalışma."

Terörle mücadelede yakın iş birliği vurgusu

Türkiye'nin AB'den terörle mücadele konusunda kararlı ve tutarlı bir tutum izlemesini beklediğini ifade eden Kaymakcı, "Gerek FETÖ ile mücadelede gerek DEAŞ'ın ortadan kaldırılmasında, gerek PKK gerek DHKP-C ile mücadelede AB ile Türkiye'nin çok daha yakın iş birliği yapması gerekiyor." dedi.

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