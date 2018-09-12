Türkiye'ye getirildi: Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'e MİT'ten operasyon

MİT, 53 vatandaşın öldüğü Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'i Suriye'nin Lazkiye kentinde paketleyip Türkiye'ye getirdi. (AA)

Aranan teröristler listesinde "mavi" kategorideki Reyhanlı saldırısının organizatörü Nazik, güvenli yollardan Türkiye’ye getirilip sorguya alındı.

Tüm aşamalarının MİT unsurlarınca gerçekleştirildiği operasyonla ele geçirilen Nazik, ön sorgusunda Reyhanlı saldırısını planladığını itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013’te gerçekleştirilen ve 53 vatandaşın öldüğü bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik’in bulunduğu Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından nokta operasyonu gerçekleştirildi.

Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Reyhanlı'nın organizatörü Yusuf Nazik, MİT mensuplarının operasyonuyla ele geçirilmesinin ardından güvenli yollar üzerinden Türkiye’ye getirilerek sorguya alındı.

Planlama ve organizasyon itirafı

Nazik’in ön sorgusunda, Suriye istihbarat birimlerinden aldığı talimatla Türkiye’de eylem arayışına girerek alternatif eylem yerlerine yönelik keşif çalışması yaptığını, patlayıcıların Suriye’den Türkiye’ye intikalini sağladığını, iki transit tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini organize ettiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Ayrıca Nazik'in, Reyhanlı patlamalarında rol aldığı bilinen Mukaveme Suriye lideri Mihraç Ural hakkında da detaylı bilgiler paylaştığı, sorgusunda eyleme katılan diğer firari sanıkları da teslim olmaya çağırdığı belirtildi.

"Türkiye devleti çok büyüktür, hesabını sizden soracak"

Sorgusunda Antakya doğumlu olduğunu aktararak ailesi hakkında bilgi veren Nazik, Reyhanlı’daki bombalı saldırıyı arkadaşlarıyla yaptıklarını itiraf etti.

Emri Suriye istihbaratından aldığını belirten Nazik, "Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım. Beni Suriye’den yakalayıp getirdiler. Suriye’deki arkadaşlarıma sesleniyorum, yol yakınken dönün, Türk devleti bize sahip çıkar, kendi devletimiz bize sahip çıkar. Suriye devletine de sesleniyorum, Türkiye devleti çok büyüktür bunun hesabını elbet sizden soracak." ifadelerini kullandı.